Льодову арену на вул. Пулюя почнуть будувати у 2022 році

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 18 лютого погодив містобудівні умови і обмеження (МУО) на будівництво «Льодової арени» на вул. Пулюя у Львові. Роботи з будівництва стартують вже цього року і це буде один з трьох спорткомплексів, які планують облаштувати у рамках державної програми розвитку інфраструктури.

Льодову арену збудують у південній частині міста на ділянці площею 2,8 га на перетині вул. Пулюя та Трускавецької. Земельна ділянка перебуває у власності Львівської ОДА, право користування на ділянку має ДП «Льодові Арени».

Візуалізація майбутньої льодової арени на вул. Пулюя

Відомо, що «Льодову арену» на вул. Пулюя збудують в межах програми «Велике будівництво». Як уточнив ZAXID.NET заступник голови ЛОДА Юрій Бучко, арена вміщуватиме 400 глядачів і буде розрахована суто на зимові види спорту. Її почнуть будувати вже цього року.

Загалом у Львівській області у рамках президентської програми «Велике будівництво» планують збудувати три спортивні комплекси: дві льодові арени: у Львові та у Стрию, а також мультифункціональний комплекс на вул. Стрийській у Львові. Цей спорткомплекс буде розрахований на 10 тис. глядацьких місць і його розпочнуть будувати у 2023 році.