Перший урбан-парк (на фото) відкрили у Києві в вересні 2021 року

Поблизу львівського Центру творчості та юнацтва у мікрорайоні Погулянка наступного року збудують величезний урбан-парк: відкриту територію з спортивними майданчиками, скейтпарком та зонами відпочинку. Урбан-парк будуватимуть за державні кошти, водночас міськрада планує оновити і будівлю Центру творчості та юнацтва на Погулянці.

Як розповів ZAXID.NET начальник управління капітального будівництва Львівської ОДА Роман Калагурський, будівництво урбан-парку у Львові ініціює Офіс Президента. Основну частину фінансування цього проекту візьме на себе держава, втім долучиться і Львівська міська рада.

Урбан парк займатиме територію близько 3 гектарів біля Центру творчості та юнацтва на вул. Вахнянина, 29 у Львові.

«Ми розглядали декілька варіантів, де збудувати такий урбан-парк, місто запропонувало цю ділянку і ми на ній зупинились. Зараз ще важко говорити, як саме виглядатиме урбан-парк, бо ми лише починаємо замовляти проект. Над майбутнім урбан-парком проходить лінія електропередач, її доведеться перенести. Зараз будемо оголошувати тендер на розроблення ПКД на перенесення цієї лінії і паралельно оголосимо тендер на проектування самого урбан-парку», – розповів Роман Калагурський.

За його словами, урбан-парк – це величезний спортивно-відпочинковий комплекс з різноманітними спортивними зонами, скейтпарком та іншим. Детальніше про наповнення урбан-парку стане відомо уже після розробки проекту.

Збудувати львівський урбан-парк планують у другій половині 2022 року. Наразі точно невідомо, скільки коштуватиме реалізація цього проекту.

Урбан-парк збудують біля Центру творчості та юнацтва на вул. Вахнянина, 29

На засіданні 19 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради передав управлінню капітального будівництва ЛОДА функцію замовника на будівництво урбан-парку у Львові. Під час засідання в.о. директора депаратменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко заявив, що зараз також розробляється проект реконструкції будівлі Центру творчості та юнацтва Галичини на вул. Вахнянина.

Додамо, що подібний урбан-парк у вересні відкрили​ на території ВДНГ в Києві. На території київського урбан-парку облаштували скейтпарк, майданчики для баскетболу, стрітболу та вуличних видів спорту. Окрім того, тут відкрили майданчик для танців, воркаут та паркур-зони. Під час відкриття урбан-парку в Києві президент Володимир Зеленський анонсував, що 2022 році подібні парки відкриють у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах, а у 2023-му заплановане їхнє відкриття у майже всіх великих містах України.