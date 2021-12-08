Офіс президента оголосив про наміри збудувати в регіонах 19 льодових арен

Біля стадіону «Арена Львів» у Львові планують збудувати спортивно-розважальний комплекс «Льодова Арена». Ініціатива будівництва таких спорткомплексів в обласних центрах України належить Офісу президента. Наразі Львівська ОДА готується оголошувати тендер на розробку проектно-кошторисної документації.

На сесії Львівської облради 7 грудня депутати виділили 50 тис. грн з обласного бюджету на співфінансування розробки проектно-кошторисної документації для будівництва спортивно-розважального комплексу «Льодова Арена» на вул. Стрийській, 199. Попередньо, для будівництва спорткомплексу розглядають ділянку біля «Арени Львів», на місці стоянки для автомобілів.

Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко розповів ZAXID.NET, що будівництво льодової арени у Львові – це є ініціатива Офісу президента. Такі комплекси планують збудувати практично у всіх обласних центрах.

«Це буде не тільки льодова арена. Там буде зал для танців, боксу та різних спортивних ігор. Це буде великий спортивний зал на 10 тис. глядацьких місць, будівля на шість поверхів», – розповів Юрій Бучко.

Очікується, що будівництво фінансуватимуть у рамках державної програми розвитку інфраструктури. Приблизна попередня вартість будівництва, за словами Юрія Бучка, – близько 0,5 млрд грн. Розробити проект та розпочати роботи планують у 2022 році. Ділянку на вул. Стрийській біля «Арени Львів», каже Юрій Бучко, ЛОДА обрала за погодженням з міською радою, адже це земля міста. Обрали цю територію, оскільки вільних ділянок у Львові не так багато, а для таких цілей потрібна площа щонайменше у 2 га.

«Є плани будувати такі арени. Тому ми зараз розробляємо проектно-кошторисну документацію. Наразі сум ніяких не затверджено. Ми працюємо трошки на випередження, щоби оголосити торги, а коли буде розподілене фінансування з державного бюджету, ми вже зможемо оплатити роботи за проектування», – додав Юрій Бучко.