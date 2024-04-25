Наслідки російського обстрілу на Харківщині

У четвер, 25 квітня, російські військові вкотре атакували Донеччину. Внаслідок обстрілу загинули троє працівників «Укрзалізниці». Про це повідомили у прес-службі державного перевізника.

«Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Загиблі: 26-річний Богдан Ковальов, 37-річний Сергій Кузнецов та 26-річний Михайло Бандрівський. Всі троє працювали електромеханіками на залізниці.

Окупанти також атакували ракетою залізничний вокзал у Балаклії Харківської області. Внаслідок удару постраждали десятеро людей. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків – Ізюм».

«Близько 16:40 збройні сили РФ завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у місті Балаклія. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електричку, залізничні колії», – повідомили у прокуратурі Харківської області.

Балаклійська міська військова адміністрація опублікувала відео із наслідками обстрілів.

Також уламки збитої ракети пошкодили залізницю у місті Сміла Черкаської області. Шестеро людей отримали поранення, загиблих – немає.

Пізніше речник «Укрзалізниці» Олександр Шевченко повідомив, що через російські обстріли тимчасово не курсуватиме приміський поїзд між Балаклією та Ізюмом.

Крім того, поїзд №111/112 Ізюм – Львів відправиться до Балаклії з затримкою, переконавшись у повній безпеці. Також із затримкою відправиться поїзд №63/64 Харків – Львів.

«Затримки будуть оновлюватись на порталі uz-vezemo, але глобального впливу на рейси немає, 95% курсує за графіком», – зазначив Олександр Шевченко.