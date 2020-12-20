Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про сплеск захворювань на Covid-19 та появу нового штаму вірусу в країні. Внаслідок цього Нідерланди ввели заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії, а Всесвітня організація охорони здоров'я пообіцяла інформувати світ про появу будь-якої нової інформації стосовно мутованого вірусу, пише в неділю, 20 грудня «Суспільне».

За словами Джонсона, новий штам вірусу може бути на 70% заразнішим і передається швидше, ніж оригінальний вид захворювання. Водночас він повідомив, що наразі немає жодних даних про те, що нова мутація вірусу викликає важчий перебіг захворювання чи відрізняється вищою смертністю. Прем'єр Британії додав, що, враховуючи ранні дані про цей новий варіант вірусу та потенційний ризик, який він представляє, британці не зможуть відсвяткувати Різдво так, як планували.

Відомо, що новий штам коронавірусу з’явився на півдні Великої Британії, де розташована, зокрема, столиця країни – Лондон.

Також в країні знову призупинять роботу непродовольчих магазинів, спортивних залів і низки підприємств сфери послуг. Громадян закликають не виходити з домівок без нагальної потреби.

Як пише DW, уряд Нідерландів тимчасово зупинив усі пасажирські рейси, що прибувають з Великобританії, після виявлення в Нідерландах випадку нового штаму коронавірусу. Заборону, яка починає діяти з 20 грудня і триватиме щонайменше до 1 січня, ввели через кілька годин після того, як Великобританія оголосила про новий локдаун.

«Інфекційна мутація вірусу COVID-19 циркулює в Сполученому Королівстві. Вважається, що він поширюється легше і швидше, і його важче виявити», – йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Нідерландів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що тісно контактує з британськими офіційними особами з приводу нового штаму вірусу і повідомлятиме інформацію про нього, як тільки вона стане відомою.