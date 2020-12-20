Бельгія призупиняє польоти з Великої Британії щонайменше на добу

Бельгія стала другою країною в Європі після Нідерландів, яка зупинила пасажирські авіарейси та курсування потяга Eurostar з Великої Британії, де нещодавно виявили новий штам коронавірусу. Про це заявив у неділю, 20 грудня, прем’єр-міністр країни Александр де Кроо, пише бельгійська газета Le Soir.

Заборона почне діяти сьогодні з опівночі та триватиме 24 години, поки науковці країни оцінять ризики. Прем’єр також відзначив, що в уряді поки немає остаточної відповіді щодо ймовірного продовження обмежень.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про сплеск захворювань на Covid-19 та появу нового штаму вірусу в країні, який, з його слів, може бути на 70% заразнішим.

Внаслідок цього Нідерланди ввели заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії, а Всесвітня організація охорони здоров'я пообіцяла інформувати світ про появу будь-якої нової інформації стосовно мутованого вірусу. Наразі відомо, що нову мутацію коронавірусу виявили ще у трьох країнах – Нідерландах, Австралії та Данії.