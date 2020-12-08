Першою вакцинованою пацієнткою стала 90-річна британка Маргарет Кінан

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у Європі розпочала масову вакцинацію від коронавірусної інфекції вакциною компаній Pfizer/BioNTech. Про це повідомляє агенція Reuters.

Вакцинація розпочалась в Англії, Уельсі та Шотландії. Північна Ірландія заявила, що розпочне введення вакцини цього тижня, але не уточнила, в який саме день. На початку її отримають люди, старші 80 років, медпрацівники і персонал будинків для літніх людей. Вакцинація не буде обов'язковою.

Першою людиною, яка отримала вакцину Pfizer стала 90-річна британка Маргарет Кінан, їй зробили щеплення в університетській лікарні Ковентрі. За словами жінки, бути першою « це привілей і найкращий подарунок на день народження, який можна побажати».

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що день старту вакцинації знаменує собою «величезний крок вперед у боротьбі Великої Британії з коронавірусом». Але він додав, що поки програма набирає обертів, як ніколи важливо дотримуватися карантинних правил у зимовий період.

Офіційні представники міністерства охорони здоров'я Великої Британії очікують до кінця грудня до 4 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech, яка забезпечує до 95% захисту від Covid-19.

Загалом, на сьогодні британський уряд придбав 40 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech, чого вистачить для щеплення 20 млн людей або третини населення країни.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, про намір безкоштовно вакцинувати своє населення заявили Німеччина, Польща та Чехія.