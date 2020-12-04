У Німеччині вакцина від коронавірусу буде безкоштовною та добровільною

Німеччина безкоштовно провакцинує своїх громадян від коронавірусу. Про це під час брифінгу п’ятницю заявив представник прес-служби МОЗ Німеччини Олівер Евальд, пише 4 грудня «Інтерфакс-Україна».

«Щеплення буде безкоштовним, незалежно від того, у кого яке страхування», – сказав Евальд.

Водночас представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт також уточнив, що щеплення буде добровільним.

Раніше The Guardian писала, що Німеччина замовила 300 млн доз препарату через програму Єврокомісії. Цього має вистачити для всього населення країни відповідно до розрахунку – дві дози одній людини. Уряд країни планує підготувати відповідні центри вакцинації до середини грудня.

Німецький уряд, як зазначає Deutsche Welle, планує першими вакцинувати людей похилого віку та людей із хронічними захворюваннями, які входять до групи ризику. Крім того, першочергово планують щепити співробітників системи охорони здоров'я і людей, робота яких важлива для життєзабезпечення населення.

Нагадаємо, що раніше про свій намір безкоштовно щепити населення повідомили Польща та Чехія. До слова, попередньо відомо, що Україна отримає вакцину від коронавірусу не раніше травня 2021 року.