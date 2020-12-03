У Всесвітній організації охорони здоров'я вивчають перспективи запровадження електронних сертифікатів вакцинації, які можуть використовуватися під час подорожей. Про це розповів медичний експерт ВООЗ під час онлайн брифінгу в Копенгагені, пише Reuters.

ВООЗ вважає, що наявність таких сертифікатів спростить самі подорожі, оскільки зникне потреба у тестуванні на коронавірус при перетині кордонів.

«Ми дуже уважно вивчаємо варіанти використання технологій в заходах захисту щодо Covid-19, один з них – це те, як ми можемо працювати з державами-членами над сертифікатом електронної вакцинації», – зазначив він.

Генеральний директор австралійської авіакомпанії Qantas Алан Джойс, зазначив, що цей крок буде «необхідністю, коли вакцини від коронавірусу стануть доступними».

При цьому у ВООЗ рекомендують утриматися від використання так званих «паспортів імунітету» для пацієнтів, які перехворіли коронавірусною хворобою.

Раніше подібні вимоги, щодо наявності Міжнародного сертифікату вакцинації чи профілактики, були запроваджені стосовно інших хвороб. Наприклад, є перелік країн, які вимагають такого сертифікату про вакцинацію від жовтої лихоманки.