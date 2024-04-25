Три посилки з цінним товаром затримали на київській митниці

Житель Тернополя намагався відправити за кордон унікальні скам'янілості віком близько 443 млн років. На Київській митниці виявили три посилки, в яких були уламки геологічних порід з скам’янілими ракоскорпіонами та мушлями. Палеонтологічні знахідки конфіскували, а на відправників склали адмінпротоколи.

Під час перевірки трьох міжнародних посилок київські митники виявили десять древніх каменів з відбитками істот, які належать до палеонтологічних зразків. Відправником двох посилок до Таїланду та США значився один і той самий мешканець Тернополя. Третя посилка прямувала з Києва до Іспанії.

«Знахідки працівники Київської митниці конфіскували і передали на експертизу в Національний науково-природничий музей НАН України. Дослідники визначили, які саме скам’янілі істоти намагалися переслати за кордон і їх приблизний вік», – повідомили в Київській митниці в четвер, 25 квітня.

Як визначили фахівці музею, чотири скам’янілості, що були відправлені з Києва до Іспанії – це плитки гірської породи з колекцією ракоскорпіонів. Вони унікальні тим, що на відбитках в камені мають майже цілі панцирі. Одна з плиток містить рештки одразу трьох ракоскорпіонів з кінцівками та зразки їх голів.

У посилці, яку відправляв тернополянин до Таїланду були три скам’янілості. Дві з них – це цілі молюски, які зустрічаються не часто і мають наукове значення. Ще одна скам’янілість – це фрагмент панцира ракоскорпіона. У посилці до США знаходилися ще три древні решти, які фахівці ідентифікували як плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих «девонських риб» з невизначеними фрагментами. Вік всіх палеонтологічних зразків коливається в межах 408-443 млн років. Походять вони з Поділля, басейну річки Дністер.

Українська вчена, археологиня Марина Ягодинська в коментарі ZAXID.NET зазначила, що скам'янілості, які намагалися переслати з України в інші держави, дійсно цінні. Ці рештки рідко зустрічаються при розкопках чи на берегах річок. «На Тернопільщині є такі відкладення. Наприклад, є риф Сарматського моря, там мали би бути якісь відкладення і скам’янілості, однак я нічого не знайшла, окрім, белемніта, так званого “чортового пальця”. Тож ці скам’янілості дійсно рідкісні», – зазначила Марина Ягодинська.

Працівники Київської митниці склали на відправників протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні зразки вилучили. Згідно з законодавством, їх власники не заплатять штраф, а лише позбудуться скам’янілостей.

Додамо, що на Київській митниці не вперше виявляють посилки скам’янілостей з Тернополя. В лютому 2024 року тернополянин намагався переслати в Тайвань скам’янілого краба віком 20 млн років. Наразі не відомо, чи усі ці посилки за кордон відправляла одна і таж людина.