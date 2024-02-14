Скам'янілий краб добре зберігся

Київські митники виявили в посилці, яку відправляли з Тернополя, рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років. Відправлення прямувало до Тайваню. Серед стародавніх скам’янілостей – зцементований краб, віком 20 млн років, панцирі риб та молюски. За висновками експертів, рештки скоріш за все знайшли в басейні річки Дністер. Скам’янілості конфіскували, а пізніше передадуть в музей.

Працівники Київської митниці під час перевірки посилок у міжнародному поштовому відправленні знайшли стародавні скам’янілості, вік яких налічує 400 мільйонів років. У відправленні з Тернополя митники дивні виявили камені.

«Каміння мало химерні обрисами, тому працівники митниці припустили, що воно може мати давнє походження. Відтак, скам’янілості скерували до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи», – повідомили в Київській митниці в середу, 14 лютого.

Як визначили експерти, рештки є плитками червоного пісковику раннього девону, який належати до геологічного періоду палеозойської ери. Це панцирі риб Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом Daira speciose та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

«Фахівці музею також встановили, що це - оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох з них (дністровська серія) становить близько 400 млн років, а двох інших, краба та молюска - 10-20 млн років», – додали в Київській митниці.

Палеонтологи додають, що виявлені скам’янілості є ексклюзивними. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина, тому їх рекомендують внести до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

Митники зазначили, що згідно з чинним законодавством, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Однак при пересилці цього відправлення таких документів не було надано. Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучено до рішення суду. ️

В Київській митниці відзначили, що це вже не перша спроба відправити скам’янілості за кордон у посилці з Тернополя. Раніше вони запобігали спробі незаконного вивезти з України стародавніх решток: плиток пісковика з відбитками панцира риби віком 407 млн років, а також панцира морського їжака віком близько 161-165 млн років.