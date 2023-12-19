Всередину писанки поклали кульку висушеної глини

На Рівненщині на території замку князів Острозьких у Дубні знайшли писанку давньоруського часу. Загалом на території етнічної Волині знайшли три такі цілі вироби, один з них – теж у цьому році на території Іваничівської громади Волинської області.

Як повідомив «Суспільному» завідувач відділу історії державного історико-культурного заповідника Дубна Юрій Пшеничний, писанку знайшли у листопаді цього року в частково дослідженій ямі з фрагментами посуду кінця ХІ – початку ХІІ століть.

Такі давньоруські писанки є продукцією майстерень, які мали досить вузькі замовлення, що надходили від представників тогочасної еліти – близького оточення князя, купців чи бояр. За його словами, писанки подібного виду виготовлялися в київських майстернях.

«Є ще одна лінія подібних писанок, яка виготовлялася в Новгороді. Вона відрізняється за кольористикою, а цей виріб має чіткі ознаки виготовлення в київських майстернях і це показує культурний і торговельний зв’язок Дубна у цей час з Києвом», – зазначив фахівець.

Під час виготовлення таких писанок у ще несформований виріб всередину вкладали кульку випаленої чи висушеної глини. І коли вже виріб закривався, то цей елемент залишався там у вільному русі й під час струшування писанки він видавав характерний звук торохкотіння.

«Вироби, які так звучали, відомі з дуже давніх часів. Вони були найдавнішими оберегами й виробами, які відганяли злих духів. Тому одне із припущень, що такі вироби могли бути і дитячими іграшками. Уже коли такі писанки стають продукцією ремісників, своєрідними сувенірами, вони не втрачають свою давню дохристиянську функцію оберега. Тому що з яйцем пов'язані вірування про оновлення і народження життя, світу. Таким чином, виготовлена в ремісничій майстерні писанка набувала значення оберега і магічного виробу, який відганяв зло від дому чи від конкретних людей», – розповів історик.

За його словами, на території етнічної Волині було знайдено лише три подібні писанки, які добре збереглися. Одна з них експонується в музеї у Луцьку, ще одна – у Рівненському музеї. На всю західну частину України цілих таких виробів знайшли тільки десять.