Розкопки проводили на території колишнього жіночого монастиря

У місті Дубно на Рівненщині археологи розкопали два 300-річні поховання монахинь. Знайшли їх на території колишнього жіночого монастиря, заснованого наприкінці XVI століття.

Як розповів голова ГО «Дубенський археологічний осередок» Андрій Бердецький у коментарі «Суспільному», на цьому місці, за історичною довідкою, у 1592-му році князь Василь Острозький заснував православний жіночий монастир. Він у XVII столітті перейшов у Василіанський унійний орден та існував як греко-католицький монастир до 1832-го року.

Археологічні розкопки на острові Дубовець, де розташовувався монастир, тривають з 2018 року. Нещодавно ж археологи розкопали два поховання, датовані орієнтовно кінцем XVII-початком XIX століття. Одна жінка була похована у звичайній могилі, а інша – у склепі.

«Вона єдина похована у мурованому склепі. Те, що це склеп, ми зрозуміли одразу, тому що перші цеглини, які ми виявили, покладені навскіс. Це, скоріш за все, була жінка, тому що серед знахідок було багато булавок. Ми вирішили, що це була або одна з настоятельок монастиря, або монахиня високого статусу», – зазначив Андрій Бердецький.

Археолог також розповів, що у цьому захороненні знайшли медальйон і кілька монет. Також там була чимала кількість намистин. Археолог зазначив, що в іншому захороненні речей не знайшли.

«Інший кістяк належить людині підліткового віку, можливо, це молода монашка. Його ще буде досліджувати антрополог, який зможе, принаймні, визначити стать, приблизний вік і деталі по прижиттєвих хворобах чи травмах», – зазначив Андрій Бердецький.

Усі знахідки археологи передадуть у Дубенський державний історико-культурний заповідник. Тут уже сформували експозицію з експонатів, які знайшли під час попередніх розкопок на місці монастиря.

Після антропологічного дослідження останки монахинь перепоховають. Розкопки планують продовжувати до середини серпня.