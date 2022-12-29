Артефакти, ймовірно, викопали чорні копачі і продали на аукціоні

Польські митники вилучили у посилці, яка надійшла з України, стародавні мечі, найдавніші з яких датуються VII-V ст. до н. е. Артефакти, ймовірно, були знайдені під час нелегальних розкопок на території України.

Як повідомив польський сайт RMF24, поштова посилка надійшла з України, але у повідомленні не вказують, з якого саме міста. Предмети культурної спадщини вилучили працівники поштового митного відділення у Любліні. Ринкову вартість стародавніх мечів оцінюють приблизно в 6 тис. злотих.

«Два з них — це мечі «акінаки», різновид двосічної зброї із заліза, характерний для скіфської культури. Період створення мечів припадає на VII-V ст. до нашої ери. Зараз у польських колекціях є лише близько 10 одиниць цього типу артефактів», – повідомив Міхал Дерусь, речник Палати податкової адміністрації в Любліні, якій підпорядковується митна служба.

фото Палати податкової адміністрації в Любліні

Третій із вилучених митниками мечів – сарматського типу. Період створення такої зброї – IV століття до н.е. – IV століття н.е.

Остаточний висновок щодо історичної цінності мечів та їхньої вартості надасть експерт.

Відповідно до польського законодавства, ввезення на територію Республіки Польща культурних цінностей з країни, що не входить до ЄС, з порушеннями карається позбавленням волі до 2 років.