Винниківському музею передали меч вікінга Х ст., який Естонія повернула Україні

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У Винниківський історико-краєзнавчий музей передали унікальний меч вікінга Х століття. Його вдалося повернути з-за кордону ще у 2016 році.

Цей артефакт пережив справді детективну історію. Його викопали чорні археологи на Львівщині і нелегально перевезли в Росію, а звідти намагалися провезти в Естонію. Але на кордоні їх перехопили митники. Естонська сторона тоді вирішила повернути меч Україні, хоча на нього претендувала і Росія. Раритет у 2016 році привезли до Києва.

Вже тоді музейники висловили припущення, що під верхнім шаром меч може приховувати щось більше, до прикладу, дорогоцінні метали. Таку думку висловив тоді Василь Рожко, на той час начальник управління музейної справи Міністерства культури.

Відтак меч віддали для порятунку Національному науково-дослідному реставраційному центру у Києві. Віктор Голуб особисто реставрував реліквію. Згадує, меч був у поганому стані, бо контрабандисти не надто переймалися умовами зберігання. Коли почали досліджувати, на ефесі знайшли посріблення.

«Під мікроскопом було виявлено білий метал. Потім ми зробили рентгенографування і чітко побачили техніку насічки кольоровим металом. А далі, коли перші спроби зробили, то очікування перевершили наші сподівання», ‒ розповідає художник-реставратор творів з металу Віктор Голуб.

На ефесі також відкрили візерунки у формі хрестів. Меч законсервували, стабілізували стан і укріпили. Комісія вирішила передати реліквію Винниківському історико-краєзнавчому музею.

«На меч претендували Волинський, Рівненський музеї, Львівський історичний музей, Національний музей України і наш музей. Комісія зважила, що меч знайдено на території Львівської області і було передано нашому Винниківському історичко-краєзнавчому музею на постійне зберігання. І сьогодні ми можемо милуватися цим мечем, цією знахідкою, унікальною для України, ровесницею Софії Київської», ‒ пояснює директор Вииниківського музею Ігор Тимець.

Історики стверджують: це річ Х століття і має риси варязького меча, він однозначно належав еліті найвищого рангу і свідчив про соціальний статус. Більше того, таке оздоблення є унікальним, бо не повторюється на жодному з відомих мечів.

«Точно такого меча немає в музейних колекціях світу. Тобто з такою інтерпретацією орнаменту у вигляді хрестів, така композиція, плюс тут досить масивний ефес», ‒ коментує Віктор Голуб.

Меч вікінга можна побачити на виставці упродовж двох місяців. Поруч із ним виставили унікальні скарби, викопані в останні роки на території Львівщини.