За попередніми висновками, знахідка належить культурі германських племен

Поліція викрила спробу продати артефакт, який незаконно викопали у Хмельницькій області «чорні археологи». Поліцейські затримали мешканця Кіровоградщини, який виставив срібний пояс III ст. на продаж.

«За даними слідства, правопорушник відкопав срібний пояс на території Хмельницької області. Згідно з висновками спеціалістів Національного музею України, йдеться про знахідку, що датується серединою ІІІ століття, пов’язану з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря», – повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції 8 лютого.

Незаконно викопану археологічну знахідку фігурант виставив на продаж на інтернет-форумі, де її викупили.

Поліція вчасно відреагувала та запобігла незаконній торгівлі культурними цінностями. Археологічні предмети вилучили та передали на експертизу, після чого знайдені старожитності можуть передати у музейні фонди.

«Пояс – це статусна річ, яка підкреслювала високе соціальне положення власника. Пояс зроблений з срібла, що трапляється досить рідко. Відомі з так званих болотних жертвоприношень скандинавських народів бронзові прикраси, а тут срібло, що рідко трапляється. Це вишукана річ, яка говорить, що власник був людиною непростою, належав до високого соціального прошарку і мав зв’язки або сам походив з північної Скандинавії. Це цікава сторінка нашої історії», – пояснив історик.

В Офісі генпрокурора додали, що під час обшуків вдома у викритих осіб на території Хмельницької та Кіровоградської областей, окрім поясу готів ІІІ ст., поліцейські вилучили 787 монет, наконечники від стріл, фрагменти стародавніх прикрас на 450 предметів.

Фігуранти справи будуть нести відповідальність за ст. 193 та 198 Кримінального кодексу України.