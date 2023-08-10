Мідний пояс, оздоблений сріблом, належав представнику військової знаті, що належав до германських племен

Поліція повідомила про підозру мешканцю Хмельниччини за незаконне привласнення знайденого скарбу та його збуті. Його спробу продати артефакт германських племен III ст. викрили ще у лютому 2023 року, експертиза підтвердила автентичність рідкісної знахідки і оцінила її у понад півмільйона гривень.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, чоловік без жодних дозволів займався пошуково-археологічними роботами. Йому вдалося знайти унікальний скарб ІІІ ст. – оздоблений сріблом мідний пояс готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування.

«Вони належать до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря. Знахідка має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення», – зазначено у повідомленні.

Після цього вандал виставив на аукціон знахідку і навіть встиг її продати. Її вартість оцінив у понад 590 тис грн.

Мешканцю Хмельниччини повідомили про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність, та збуті майна, одержаного кримінально протиправним шляхом (ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України). Ці статті передбачають штраф, виправні роботи або позбавлення волі до трьох років.

Знайдений ремінь та інші предмети мистецтва передали до Національного музею історії України.

«Експерти музею провели атрибутацію археологічної знахідки й визначили достовірність та автентичність її походження. Аналоги знайденої старожитності — найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції», – пише департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, який проводить розслідування.

В українських музеях немає схожих артефактів

8 серпня поліцейські передали пояс Національному музею історії України на зберігання, з 16 серпня його можна буде оглянути на виставці.

«В українських музеях немає аналога такого скарбу. Аналогії пояса, знайдені на півночі Європи, є найвідомішими експонатами в головних музеях Швеції та Данії, наприклад, у Музеї Мозґорд. Цей скарб підтверджує контакти пізнього римського періоду між Скандинавією та Північним Причорномор’ям на найвищому соціальному рівні. Переміщення германських племен у середині – другій половині III століття в писемних джерелах відображені фрагментарно. Тому будь-яка нова археологічна знахідка дає змогу перевірити або уточнити наші знання і має велику вагу», – пояснив цінність артефакту Нацмузей.

Нагадаємо, проданий скарб поліцейські вилучили у лютому. У Нацмузеї історії України наголосили, що мідний пояс, оздоблений сріблом, коштовна річ і, очевидно, належав представнику військової еліти. В українських музеях немає такого аналога.