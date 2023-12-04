Артилерійська гільза та друковані матеріали, що були заховані всередині

У полі біля Луцька випадково виявили артилерійську гільзу 1938 року виробництва, в якій були заховані українські друковані матеріали. Як повідомив у коментарі ZAXID.NET науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Богдан Зек, йдеться про фрагменти книги про історію України, дитячого часопису «Орленя» та тризуб.

Артефакт на розораному полі біля Луцька знайшов волинянин Святослав Матвійчук, повідомила прес-служба Волинського краєзнавчого музею у понеділок, 4 грудня.

«На понищеному часом папері все ж таки впізнаємо герб Тризуб, часопис “Орленя”, фрагменти сторінок із книги про історію України. Вміст гільзи був герметично закритий спеціально виготовленим корком. Той, хто її закопав заради своєї безпеки, міг усе знищити, але вочевидь, мав намір зберегти українське слово для себе і нащадків», – йдеться у дописі.

Як уточнив Богдан Зек ZAXID.NET, гільза 45-го калібру була виготовлена в 1938 році, належала до радянської гармати. Коли та хто вирішив використати її як сховок для матеріалів, наразі невідомо. Однак, судячи з ідеологічного наповнення текстів, це була людина, що підтримувала незалежність України.

«Коли люди відчували загрозу, вони часто знищували подібні матеріали, спалювали в печі, аби вони не могли бути речовим доказом. А у нашому випадку ця людина намагалася їх герметично закрити в гільзі, аби мати можливість в подальшому використовувати», – каже Богдан Зек.

Що ж до віку матеріалів, то журнал «Орленя» видався на Волині в часи нацистської окупації, в 41-42 роки. Точна дата випуску історії України поки невстановлена, бо папір суттєво понищений. Але, припускає Богдан Зек, її могли видати у міжвоєнний період в Відні чи Празі, або ж вже у період нацистської окупації. Вік тризуба поки невстановлений.

Гільза та матеріали, що були заховані у ній, зберігатимуться в фондах музею, де їх опрацьовуватимуть науковці.