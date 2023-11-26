Підземні крипти вимурувані готичною цегляною кладкою

Археологи завершили у Луцьку дослідження нововідкритих крипт нині вже неіснуючого кафедрального собору Святої Трійці XV століття. Керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк розповів Суспільному, що науковці розчистили вхід та дві більших і одну меншу кімнати, які є завівтарними криптами костелу. У них виявили останки людей, антропологи дослідять їх детальніше.

Археологічні дослідження підземель костелу тривали протягом п’яти місяців. Раніше науковці натрапили на фундамент північно-західної круглої башти, мури північної частини храму із архітектурними елементами, а також амфіладу невідомих раніше підземель під вівтарною частиною. Згодом виявилося, що це крипти.

Рештки мурування башти (фото Віктора Баюка)

Зі слів дослідника, знайдена готична цегляна кладка вказує на те, що час заснування костелу – середина XV століття.

«Це так звана готична кладка, тобто чергування цеглин, які покладені прямо і на ребро, з дуже товстим шаром вапнякового розчину. Це найдавніші елементи в цій споруді. Пізніші переходять до елементів XVI століття. І ще пізніше домуровано в новітній час», – зазначив Віктор Баюк.

Під час розкопок виявили полив’яні кахлі, скляний посуд та керамічні вироби періоду XVI-XVIII століть. В одній із кімнат були кістки вперемішку із ґрунтом та цеглою. Фахівці проведуть детальні антропологічні дослідження, які дадуть чіткіші уявлення.

«У крипті №1 (умовно індивідуальній) з окремою камерою для поховання найвищого рангу останків не виявлено. У крипті №2 (умовно загальна) відкрито та досліджено повторні поховання без анатомічного порядку кількох десятків людей із перемішаним інвентарем (тканини, ґудзики, елементи одягу). Із крипти №2 простежено перехід найпевніше до підземного простору власне собору», – написав у Facebook Віктор Баюк.

Численні предмети разом із ґрунтом потрапили до крипт при засипанні їх культурним шаром історичної частини, ймовірно, вже у другій половині ХХ ст.

Крипту використовували для індивідуальних поховань. Ні історики, ні священики римо-католицького костелу не мають документів, хто там похований. За попередніми висновками, зазначає Віктор Баюк, можна припустити, що ця крипта могла належати родині князя-біскупа Фальчевського.

«Тут насамперед ховали тих людей, які в суспільному публічному просторі чи діяльністю заслужили собі на таке місце поховання», зазначає вікарій Роман Власюк.

Реконструкція кафедрального костелу XVI ст. у Луцьку

Кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку раніше називали «матір’ю костелів на Русі». Першу дерев’яну святиню звів на цьому місці Великий Литовський князь Вітовт у 1427 році, мурований храм збудував біля окольного замку луцький єпископ Юрій Фальчевський у 1545-1552 роках. Його розібрали після пожежі 1781 року. Від комплексу залишилась дзвіниця та будинок під назвою «монастир шариток», навпроти сучасного костелу Петра і Павла.