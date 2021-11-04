Продовжувати розкопки храму археологи планують навесні

У Луцьку розкопали фундамент та підземелля кафедрального костелу Святої Трійці, який був зведений у Луцьку в ХV столітті. Пам'ятку знайшли під час робіт з благоустрою, які проводила римо-католицька дієцезія на подвір'ї монастиря шариток на Кафедральній, 19. За правилами, роботи в історичній частині міста супроводжували археологи, які й знайшли фундамент храму. Наразі розкопки продовжувати не будуть через несприятливі погодні умови.

Про унікальну знахідку повідомив заступник директора заповідника «Старий Луцьк» Віктор Баюк в своєму фейсбуці. Як уточнив він у коментарі ZAXID.NET, фундамент храму та підземелля знайшли на території подвір'я колишнього монастиря шариток, що навпроти сучасного костелу Петра і Павла.

«Коли відбуваються будь-які роботи на території заповідника в історичній частині Луцька, відбувається археологічний супровід. Римо-католицька дієцезія проводила роботи по благоустрою території. Планувалось 20 сантиметрів грунту зняти під бруківку на подвір'ї колишнього монастиря шариток. При цих роботах позавчора [2 листопада] було виявлено ознаки наявності храму, і фактично за два дні ми провели необхідні дослідження», – розповів Віктор Баюк.

Віктор Баюк пояснив, що у історичних джерелах були відмості про те, що собор був розташований біля монастиря шариток. Втім, археологічно його ніколи не досліжували та не шукали. «Це масштабне відкриття в межах України. Для Луцька безпрецедентно, в Україні масштабно», – зазначив археолог.

Через погодні умови продовжувати розкопки наразі не будуть. Зокрема, підземелля засиплять піском, аби законсервувати їх та вберегти від руйнації. А вже навесні археологічна експедиція планує продовжити дослідження.

Зазначимо, що костел Святої Трійці був першим кафедральним костелом Луцька. Його будівництво розпочалось у 1425 році з ініціативи великого литовського князя Вітовта. У 1545 році було зведено мурований храм. Відомо, що костел декілька разів суттєво постраждав від пожеж. Після однієї такої пожежі в 1781 році собор був знищений настільки, що відновити його було неможливо, тому будівлю повністю розібрали. Від комплексу залишилась дзвіниця та будинок під назвою «монастир шариток».