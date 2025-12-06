Ціна на огірки зростає

Гуртові ціни на тепличні огірки в Україні наразі сягнули найвищих показників, як мінімум, за останні 8 років. Про це повідомили аналітики платформи EasrtFruit. Вартість огірків наразі – 100-130 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягів партій продукції. В середньому це на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Аналітики пояснили, що зростання цін повʼязане зі скороченням пропозиції місцевої продукції, що є сезонним фактором на тлі стабільного попиту з боку як оптових компаній, так і роздрібних мереж. Водночас обсяги імпортної продукції теж не покривають потреби місцевих покупців.

Учасники ринку пояснили, що наразі більшість великих тепличних комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації огірка. Тож наразі продажі ведуть лише поодинокі з них. Ба більше, через високі витрати на виробництво, вони можуть запропонувати несуттєві обсяги овочів і лише на внутрішній ринок. І ціни, які вони пропонують, не можуть конкурувати з імпортною продукцією.

Українські комбінати вже відвантажують огірок в середньому на 12% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Ключові гравці ринку впевнені, що зростання цін у цьому сегменті збережеться і надалі. Покрити поточний попит, навіть з урахуванням постачання імпортної продукції, наразі не вдається.