Атакою пошкоджено олійножировий комбінат у Чорноморську

У ніч проти 25 грудня російські війська атакували Одеську область. Під обстріл потрапив завод компанії Kernel у Чорноморську – одного з найбільших виробників та експортерів соняшникової олії в Україні, повідомили у пресслужбі компанії.

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено резервуар з олією. Через це почалася пожежа та стався витік продукції. Вогонь охопив частину виробничих приміщень. Також уламки безпілотника пошкодили обладнання заводу.

Наразі на підприємстві ліквідовують наслідки атаки та рахують збитки, зокрема визначають, скільки олії втрачено. За даними компанії, працівники не постраждали.

У Kernel зазначили, що Росія регулярно б’є по портовій та агропереробній інфраструктурі Одещини. За останні тижні внаслідок таких обстрілів загинули щонайменше дев’ятеро людей, десятки отримали поранення.

Прагнете вивести свій аграрний бізнес на новий рівень? Open Agri Club надає постійну підтримку фермерам та агропідприємствам. Фінансування під посівну, добрива, аналіз грунту, юридичні консультації та обмін досвідом. Open Agri Club – це вдосконалення технологій, пошук інноваційних та ефективних рішень для сталого розвитку агросектору.

У компанії наголосили, що удари спрямовані на зрив виробництва та експорту української аграрної продукції і створюють ризики для постачання продовольства в інші країни.

Росія регулярно атакує енергетичну і портову інфраструктуру Одещини. Так, у ніч проти 22 грудня окупанти вдарили по найбільшому порту країни – «Південному». Як наслідок, загорілось 30 контейнерів з олією та борошном.