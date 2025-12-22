Рятувальники ліквідовували наслідки атаки у порту

В ніч на понеділок, 22 грудня, російські війська атакували порт «Південний» на Одещині. Внаслідок обстрілу загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Ворог не припиняє ударів по Одещині. Росія намагається зруйнувати морську логістику, завдаючи системних атак по портовій та енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі під обстрілами знову порти та об’єкти енергетики», – розповів Кулеба.





У порту «Південний» внаслідок удару загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Ліквідація наслідків триває, працівники порту та всі профільні служби працюють на місці. Про постраждалих Кулеба не зазначає.

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тис. абонентів Одещини.

«Аварійні бригади вже виконують відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури підключені до альтернативних джерел живлення. Теплопостачанням та водопостачанням регіон забезпечений», – додав міністр.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок двох ворожих атак протягом ночі, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури міста, постраждав 30-річний чоловік.

«Він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня внаслідок російської атаки на об’єкти критичної інфраструктури Житомирської області постраждали чотири працівники «Укрзалізниці».