Сходження вантажного локомотива спричинило екстрену зупинку пасажирського потяга №45/46 Харків — Ужгород

Неподалік Коростеня Житомирської області вантажний поїзд зійшов з рейок, внаслідок чого були травмовані двоє працівників бригади залізничників. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила «Укрзалізниця».

Неподалік Коростеня зіткнення зі сходженням вантажного поїзда стало причиною екстреної зупинки пасажирського потяга №45/46 Харків – Ужгород.

«Через “негабарит” по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив», – йдеться у повідомленні.

Серед пасажирів пасажирського потяга обійшлося без постраждалих, лише одна жінка порізалася склом, їй надали допомогу на місці. Проте травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Їх доправили до лікарні.

Через інцидент низка поїздів у понеділок, 22 грудня, будуть курсувати із затримкою від 3 год. Наразі на ділянці відбуваються відновлювальні роботи. Рейси замість Коростеня будуть перенаправляти через Шепетівку, Козятин і Фастів, мова йде про потяги:

45/46 Харків – Ужгород;

1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

92 Львів – Київ;

30 Ужгород – Київ;

8/150 Чернівці – Київ;

52 Перемишль – Київ;

68/20 Варшава, Холм – Київ;

108 Солотвино – Київ.

Тоді як поїзд 98 Ковель – Київ 22 грудня спрямують через Житомир, завдяки чому затримка буде меншою за 3 години. По станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня, так само у зворотному напрямку.

Наразі компанія спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події. Попередньо, вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації, ймовірно БпЛА типу Shahed.

Нагадаємо, 14 грудня «Укрзалізниця» оголосила про запровадження нового графіку руху пасажирських поїздів. Новий графік передбачає маршрути, які дозволяють дістатися до віддалених країн Європи та зворотно з однією пересадкою.