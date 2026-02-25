Полтавський ГЗК оскаржить відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Господарський суд Полтавської області 24 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомила його материнська компанія Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі.

Ініціатором процедури виступила компанія «Максі капітал груп», яка в січні 2025 року виграла суд проти Полтавського ГЗК на суму 4,7 млрд грн. Наразі справа перебуває на розгляді Верховного Суду.

У Ferrexpo зазначили, що суд у Полтаві відкрив провадження, не дочекавшись остаточного рішення Верховного Суду. Водночас сама процедура банкрутства поки що не зупиняє роботу комбінату. Попри це після оприлюднення інформації акції Ferrexpo знизилися на 28%. Полтавський ГЗК планує подати апеляцію у встановлений 10-денний строк, однак оскарження не призупиняє перебіг процедури банкрутства. У Ferrexpo наголосили, що наразі неможливо спрогнозувати наслідки відкриття провадження та його тривалість, оскільки подальший розвиток подій залежить від судових процесів, які можуть затягнутися.

«Максі капітал груп» у 2020 році придбала права вимоги збанкрутілого банк «Фінанси та Кредит» за низкою кредитів, у яких Полтавський ГЗК виступав поручителем. У підприємстві наполягають, що Фонд гарантування вкладів реалізував уже погашені вимоги. За їхньою версією, ще у серпні 2015 року незадовго до банкрутства банку відповідні кошти були списані з рахунків комбінату. Водночас у рішенні суду першої інстанції зазначено, що в липні 2019 року ці кошти повернулися на рахунки підприємства.

Що відомо про Полтавський ГЗК?

Полтавський ГЗК, розташований у місті Горішні Плавні, є найбільшим українським експортером залізорудних котунів до Європи та входить до групи Ferrexpo. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго.

У 2023 році голова правління комбінату Віктор Лотоус отримав три підозри упродовж чотирьох місяців – від ДБР, Національної поліції та Бюро економічної безпеки. Серед інкримінованих епізодів – можливе незаконне видобування та реалізація корисних копалин, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідство заявляло про можливі збитки державі на сотні мільйонів і мільярди гривень залежно від епізоду. У компанії звинувачення заперечували, заявляючи, що йдеться про виробничі відходи, а підприємство діяло в межах чинного законодавства. Остаточні рішення у справах станом на момент публікацій ухвалені не були.

Як писав ZAXID.NET, Державне бюро розслідувань разом із Міністерством юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».