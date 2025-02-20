Україна планує націоналізувати Полтавський ГЗК
ДБР та Міністерство юстиції готують позов до суду про передачу комбінату державі
Державне бюро розслідувань разом із Міністерством юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Про це 20 лютого повідомила пресслужба бюро. Комбінат належить групі Ferrexpo, афілійованій із мільярдером Костянтином Жеваго, проти якого в Україні порушено низку кримінальних справ.
Згідно із повідомленням ДБР, пропонується націоналізувати 541 об’єкт нерухомого майна, а також 172 земельні ділянки, що перебувають у достроковій оренді комбінату на 49 років. Також правоохоронці вимагатимуть передати державі 2382 залізничні вагони та 53 331 погонний метр під’їзних колій.
Окрім того, ДБР пропонує суду націоналізувати корпоративні права у обсязі 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК».
Як зазначив Forbes Україна, ПГЗК – власник найбільших запасів залізної руди в Європі і провідний актив групи Ferrexpo, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі.
На відміну від інших українських гірничо-збагачувальних комбінатів, він фокусується на виробництві якісних ковтунів – продукції з високою доданою вартістю. Тому ПГЗК вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються.
Ferrexpo – залізорудна група компаній з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній мільярдерові Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК.