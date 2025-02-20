Полтавський ГЗК – власник найбільших запасів залізної руди в Європі

Державне бюро розслідувань разом із Міністерством юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Про це 20 лютого повідомила пресслужба бюро. Комбінат належить групі Ferrexpo, афілійованій із мільярдером Костянтином Жеваго, проти якого в Україні порушено низку кримінальних справ.

Згідно із повідомленням ДБР, пропонується націоналізувати 541 об’єкт нерухомого майна, а також 172 земельні ділянки, що перебувають у достроковій оренді комбінату на 49 років. Також правоохоронці вимагатимуть передати державі 2382 залізничні вагони та 53 331 погонний метр під’їзних колій.

Окрім того, ДБР пропонує суду націоналізувати корпоративні права у обсязі 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Як зазначив Forbes Україна, ПГЗК – власник найбільших запасів залізної руди в Європі і провідний актив групи Ferrexpo, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі.

На відміну від інших українських гірничо-збагачувальних комбінатів, він фокусується на виробництві якісних ковтунів – продукції з високою доданою вартістю. Тому ПГЗК вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються.

Ferrexpo – залізорудна група компаній з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній мільярдерові Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК.