Печерський суд міста Києва 28 лютого передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) корпоративні права 16 підприємств, пов’язаних із розшукуваним мільярдером, колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго. Про це повідомила пресова служба Державного бюро розслідувань (ДБР), яке ініціювало клопотання про націоналізацію.

Зокрема, державі передали 49,5% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК», одного з найбільших гірничодобувних підприємств України.

У вівторок, 4 березня, ухвалу суду передали до АРМА для виконання. Слід зазначити, що рішення наразі немає у відкритому доступі на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

«Майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 млн доларів США із банку «Фінанси та Кредит», – йдеться в повідомлені ДБР.

«Полтавський ГЗК» – власник найбільших запасів залізної руди в Європі і провідний актив групи Ferrexpo, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі. Комбінат вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються.

Групі компаній Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній мільярдерові Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Вартість частки Жеваго у Ferrexpo наприкінці лютого оцінювали у понад 380 млн доларів.

Мільярдера Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит».

Згідно з даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію на суму понад 113 млн доларів. Після того як офшорна компанія не виконала договірних зобов’язань, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема, списали 113 млн з рахунків українського банку. Внаслідок цього у 2015 році український банк оголосили неплатоспроможним.

У межах справи було арештоване майно мільярдера та повʼязаних із ним юросіб, зокрема акції підприємств, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості. Під арештом також перебуває майно інших юросіб, повʼязаних із колишнім депутатом.

12 лютого 2025 року РНБО запровадила санкції проти Костянтина Жеваго. Згідно із указом №81/2025, санкції є безстроковими.

Як повідомляло «Радіо Свобода», наразі мільярдер проживає у Парижі без права залишати територію Франції.