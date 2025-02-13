РНБО запровадила санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука

Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони. Під обмеження окрім Петра Порошенка потрапили мільярдери Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго, Геннадій Боголюбов, а також державний зрадник та колишній народний депутат Віктор Медведчук. Про це йдеться в указі № 81/2025 від 12 лютого, опублікованому на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука позбавили державних нагород, а також заблокували активи. Йдеться, зокрема, про заборону підсанкційним користуватися та розпоряджатися своїми активами, а також тими, до яких вони мають пряме чи опосередковане відношення. Крім того, людям, які опинилися у санкційному списку, заборонили приватизовувати та орендувати державне майно. Також підсанкційні особи зобов’язані припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони.

Детальніше про обмеження можна прочитати за посиланням. Указ набув чинності у день публікації, тобто 12 лютого.

Зазначимо, що бізнесмена та колишнього нардепа Костянтина Жеваго в Україні підозрюють у причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень (113 млн доларів) банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років. Також Жеваго має підозру у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Наразі він перебуває у Франції.

Бізнесмен та засновник «ПриватБанку» Ігор Коломойський також має кілька підозр. Зокрема, йому інкримінують шахрайство та відмивання майна. За даними слідства, він протягом 2013-2020 років зміг заволодіти та легалізувати 570 млн грн.

Співзасновник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов у червні 2024 року втік з України за підробленими документами. Імовірно, причина втечі – підозра від Бюро економічної безпеки у справі «ПриватБанку».

Колишній народний депутат Віктор Медведчук фігурує у щонайменше трьох кримінальних справах. Йдеться, зокрема, про колабораціонізм, державну зраду та економічні злочини. У вересні 2022 року Медведчука видали Російській Федерації в обмін на 250 полонених українців. У січні 2023 року Володимир Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства.

Доповнено. Служба безпеки України прокоментувала рішення щодо запровадження санкцій проти Порошенка, Медведчука та ще трьох олігархів: «Пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб».

У спецслужбі також зазначили, що люди, які опинилися під обмеженнями є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається СБУ чи інші правоохоронні та антикорупційні органи. Зокрема, Порошенка та Медведчука підозрюють у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації тощо.

«За даними слідства, під час виконання повноважень Президента України високопосадовець поставив державу в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік», – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у середу, 12 лютого, стало відомо, що РНБО запровадила санкції проти бізнесмена та колишнього президента Петра Порошенка. За даними журналістів Forbes Ukraine, які посилаються на неназвані джерела, санкції могли запровадити через «статтю державна зрада».