Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції

У середу, 12 лютого, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти пʼятого президента України, народного депутата Верховної Ради та бізнесмена Петра Порошенка. Про це повідомив Forbes Ukraine з посиланням на ознайомлені джерела.

За версією одного зі співрозмовників журналістів, санкції могли запровадити через «статтю державна зрада». Наразі перевірити цю інформацію неможливо.

У вечірньому зверненні 12 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО було ухвалене рішення, яке опублікують завтра.

«Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково», – сказав Зеленський.

Раніше 12 лютого Петро Порошенко опублікував допис, в якому розповів, що йому відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого. Окрім цього, як стверджував експрезидент, йому вручили 15 повісток до Державного бюро розслідувань «з 14 по 28 лютого».

Згодом Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції та назвав такі дії «провокацією». Він звинуватив президента Володимира Зеленського у сприянні ухваленню РНБО «антиконституційного, політично мотивованого рішення» щодо нього.

«Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. Уся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього», – ідеться в повідомленні.

Зі слів Порошенка, найбільше його засмутить, «якщо санкції значно ускладнять допомогу» українській армії з боку його благодійного фонду.

Зауважимо, 30 січня регламентний комітет Верховної Ради підтримав відсторонення народного депутата Петра Порошенка від засідань парламенту. Зазначалось, що лідер «Європейської солідарності» не зможе працювати у сесійній залі з лютого по серпень.

Окрім цього, Петро Порошенко, який має звання майора запасу, неодноразово звинувачував владу та прикордонників у забороні виїзду за кордон під час воєнного стану. Зокрема, 16 січня Порошенко повідомив, що йому не дозволили виїхати на зустріч із лідером Європейської народної партії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук цю заяву спростував, зазначивши, що відрядження депутата планувалося на інші дати.

24 січня на сайті президента України з’явилась петиція із пропозицією запровадити санкції щодо народного депутата, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Як стверджує автор петиції Олег Соловйов, «діяльність політика завдала суттєвої шкоди національним інтересам країни».

Зокрема, підставами для санкцій проти Порошенка називають його участь у створенні «Партії регіонів», роботу в уряді Миколи Азарова, участь у процесі, пов’язаному з Харківськими угодами. Також, на думку автора петиції, Порошенко мав зв’язки з представниками РПЦ, підозрюваним у держзраді Нестором Шуфричем. Ініціатор петиції заявляв, що бізнес Петра Порошенка, сплачував податки в Росії «навіть після початку війни». Наразі під петицією підписався 17531 громадянин із 25 тис. необхідних.