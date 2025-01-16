Петро Порошенко мав відрядження на інші дати і планував перетнути кордон вже після його завершення

Народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді в четвер, 16 січня, заявив, що йому не дозволили виїхати з України на зустріч із лідером Європейської народної партії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук цю заяву спростував, зазначивши, що відрядження депутата планувалося на інші дати.

Зокрема, 16 січня Петро Порошенко заявив, що його не випустили з України за вказівкою керівника служби безпеки президента.

«Знову мене як лідера “Європейської солідарності”, який планував зустрітися в Європі з лідером Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили на кордоні за злочинною вказівкою. Вони намагаються відволікти увагу від власної корупції, від власної жадібності, від власних крадіжок», – заявив 16 січня Петро Порошенко.

На це звинувачення відреагував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він повідомив, що з подивом дізнався про те, що Петро Порошенко у середу, 15 січня, вирушив у відрядження на зустріч із лідером Європейської народної партії (European People's Party, ЕРР), але його не випустили за кордон.

«Справді, народний депутат України Петро Порошенко мав підписане мною відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в Брюсселі. З урахуванням логістики народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня (дата виїзду) до 15 січня (дата повернення)», – йдеться в повідомленні Руслана Стефанчука.

Він додав, що в дні, коли було заплановане відрядження, Петро Порошенко реєструвався та фактично був присутній у Верховній Раді, що може свідчити про те, що він самостійно вирішив не їхати.

Запрошення Петра Порошенка на зустріч із європейськими політиками 13 та 14 січня

«З юридичної точки зору, відрядження не просто надає можливість виїхати з України у певні дні, а повинно мати правову мету. Тому причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, мені невідома», – додав Руслан Стефанчук.

У коментарі ZAXID.NET речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що він не має інформації про тих, хто перетинає кордон й Державна прикордонна служба не має права оприлюднювати цю інформацію.

«Ми не можемо сказати, хто і де його не пустив. У мене такої інформації немає. Можу зазначити, що наші інспектори забезпечують заходи прикордонного контролю під час перетину кордону громадянами виключно в межах норм чинного законодавства на підставі документів, які дають право на перетин кордону», – сказав Андрій Демченко.

Нагадаємо, Петро Порошенко, який має звання майора запасу, вже не вперше звинувачує владу та прикордонників у забороні виїзду за кордон. У травні 2022 року йому відмовляли у виїзді за кордон, де він планував взяти участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

1 грудня 2023 року прикордонники знову відмовили йому у перетині кордону, після чого він звернувся в суд. Нардеп вимагав повернути йому понад мільйон грн за квитки на літак, які він купував своїм коштом. Порошенко повідомляв, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, й заборона виїзду – це перешкоджання його дипломатичній роботі. Згодом «Українська правда» повідомила, що виїзд скасували через лист від СБУ. Відомство повідомляло, що відрядження скасували через плани Порошенка зустрітися з Орбаном. Цю зустріч могла використати Росія. У березні 2024 року Петро Порошенко програв суд проти віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та львівських прикордонників.

У серпні 2024 року Петро Порошенко та ще 16 нардепів зареєстрували законопроєкт, яким запропонували дозволити безперешкодно перетинати кордон військовозобов’язаним, які мають «бронь» або ж відтермінування від мобілізації, а також депутатам Верховної Ради та місцевих рад, держслужбовцям, суддям, прокурорам тощо.