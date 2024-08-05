Петро Порошенко зареєстрував законопроєкт про «посилення мотивації військовослужбовців» 2 серпня 2024 року

П'ятий президент України Петро Порошенко та ще 16 нардепів 2 серпня зареєстрували законопроєкт, яким хочуть дозволити безперешкодно перетинати кордон військовозобов’язаним, які мають «бронь» або ж відтермінування від мобілізації. Крім цього, це право планують розширити на депутатів Верховної Ради та місцевих рад, держслужбовців, суддів, прокурорів, представників громадських організацій тощо. Ініціатива викликала різку критику користувачів соцмереж.

Зазначимо, що законопроєкт має назву «Про зміни до деяких законів України щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану». Він пропонує дозвіл безперешкодного перетину кордону для військовозобов'язаних, якщо ті мають документ про бронювання. У проєкті йдеться, що на обмеження перетинати кордон не має впливати суд.

Автори законопроєкту хочуть дозволити можливість забронювати всіх працівників Національного антикорупційного бюро, Держприкордонслужби та пожежно-рятувальних частин ДСНС. Щодо Нацполіції, ДБР, БЕБ, Служби судової охорони, то проєкт передбачає дозвіл бронювати половину працівників.

Зараз законопроєкт перебуває на розгляді Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони. Його авторами, крім Петра Порошенка, є переважно депутати від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Софія Федина, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький тощо. Також ініціаторкою є позафракційна нардепка Мар'яна Безугла. У пояснювальній записці депутати зазначають, що їхній законопроєкт має забезпечити гнучкий підхід до комплектування ЗСУ та захистити права людини в умовах дії воєнного стану.

Як повідомляв ZAXID.NET у березні 2024 року, Петро Порошенко програв суд проти віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та львівських прикордонників, які 1 грудня 2023 року відмовили йому у перетині кордону. Нардеп вимагав повернути йому понад мільйон грн за квитки на літак, які він купував своїм коштом. Порошенко повідомляв, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, й заборона виїзду – це перешкоджання його дипломатичній роботі. Згодом «Українська правда» повідомила, що виїзд скасували через лист від СБУ. Відомство повідомляло, що відрядження скасували через плани Порошенка зустрітися з Орбаном. Цю зустріч могла використати Росія.

Нагадаємо, що 58-річному Петру Порошенку, який має звання майора запасу, також відмовляли у виїзді за кордон у травні 2022 року. Тоді він планував взяти участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО.