Колишній президент Петро Порошенко переконаний, що «той, хто має можливість повернутися назад, повинен повернутися»

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав німецьку владу Німеччини припинити фінансувати українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають в країні, і почати натомість надавати ці гроші українській армії. Про це він заявив в інтерв’ю Deutsche Welle.

Колишній президент висловив переконання, що «той, хто має можливість повернутися назад, повинен повернутися». Водночас він висловив сумнів у тому, що будь-які дії України чи Німеччини можуть вплинути на позицію тих українських чоловіків, які відмовляються повертатися додому.

«Але я дуже рекомендую (Німеччині – ред.) щодо цих осіб – чоловіків, які перебувають тут і хто відмовляється повертатися до України – будь ласка, припиніть це фінансувати, і негайно почніть надавати ці гроші Збройним силам України», – заявив він.

Зауважимо, що після рішення України призупинити надавати консульські послуги чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію, у Німеччині, як і в низці інших країн ЄС, почалася дискусія про те, чи варто державі сприяти поверненню на батьківщину українських чоловіків. Зрештою, офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль заявив, що влада Німеччини не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців. За словами німецького чиновника, тимчасова відмова України надавати українським чоловікам консульські послуги на це не вплине.

Нагадаємо, що партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність» не надала жодного голосу під час ухвалення у другому читанні та в цілому законопроекту про мобілізацію №10449 11 квітня. Тоді в політичній силі таку позицію пояснили тим, що законопроект «неприйнятний».

За словами депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), у Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку.

«Німеччина повинна підтримати Україну у тому, щоб зробити справедливі пропозиції чоловікам, придатним до військової служби, і заохотити їх до добровільного повернення. У свою чергу, Німеччина могла б, наприклад, призупинити виплату грошової допомоги для цієї групи громадян і допомогти їх виявити та доставити їм сповіщення», – запропонував політик 7 травня.