Лідер парламентської фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко

П’ятий президент України, лідер парламентської фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко подав декларацію про доходи за 2023 рік. За час повномасштабної війни доходи політика зросли у дев’ять разів – до 1,4 млрд грн.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 року Петро Порошенко отримав 1 млрд 440 млн грн доходів, значну частину цієї суми складають дивіденди, повернення вартості та інвестиційний прибуток від придбання облігацій, а також дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. У 2022 році дохід політика становив – 1 млрд 435 млн грн. За час повномасштабної війни дохід Петра Порошенка зріс приблизно у 9 разів – у 2021 році п’ятий президент України задекларував 162 млн грн.

Щодо нерухомості, то подружжя Порошенків задекларувало житловий будинок у селищі Козин під Києвом (1332 м2), вартістю 30 млн грн, а також понад 4 га землі у цьому селищі. У Петра та Марини Порошенків є три квартири (134 м2, 82 м2, 82 м2) та три земельні ділянки у столиці. Політик також має квартиру у Вінниці (68 м2), а у Марини Порошенко є нерухомість у селі Петропавлівське біля Борисполя: будинки (343 м2 та 188 м2 – другий є у співвласності) та земельні ділянки. Політик також задекларував базу відпочинку «Лебідь» на Одещині, що належить Лідії Москаленко, будинок та ділянки біля Броварів.

Серед цінного майна Петро Порошенко вказав меблі, техніку, рояль, камінний набір, твори мистецтва, годинники, ювелірні прикраси, брендовий одяг та сумки.

Автопарк Порошенків складається із кількох авто та мотоциклів, зокрема: мотоцикл Honda CMX 1100D (2021 р.в.), Volvo S90 2.0 T8 Inscription (2021 р.в.), Škoda Octavia F5 (2013 р.в.), напівпричіп King Trailers gts443-17.5. Двома автомобілям – Mercedes-Benz S 500L 4Matic (2015 р.в.) та Mercedes-Benz S600L (2015 р.в.) – Петро Порошенко користується, як службовими.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.