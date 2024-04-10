Олег Синютка є чинним нардепом від «Європейської солідарності»

Екс-очільник Львівської ОДА та народний депутат Олег Синютка, який входить до партії «Європейська солідарність», оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Олег Синютка задекларував нове авто Audi Q8 дружини, річний дохід подружжя становить понад 5 млн грн.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Олег Синютка отримав 713 тис. грн зарплати у ВР та 644 тис. грн на виконання депутатських повноважень. Дружина нардепа Наталія Синютка задекларувала 4,3 млн грн доходів – у цю суму входить зарплата у «Львівській політехніці», дохід від підприємницької діяльності, гроші від продажу авто, нерухомості та цінних паперів.

Наталія Синютка має у власності торгове приміщення у Івано-Франківську (90,4 м2) та у 2023 році стала співвласницею нежитлового приміщення (165,8 м2) у цьому ж місті (інший співвласник – її батько). Сім’я Синюток може користуватись паркомісцем та квартирою у Львові (174,6 м2), яка офіційно належить Ганні Тимченко, матері Наталії Синютки. Житло у Києві Олег Синютка орендує.

У Олега Синютки немає власної нерхомості та автомобілів. Його дружина є власницею Lexus NX200t (2016 року випуску), яке вона придбала наприкінці 2017 року за майже 200 тис. грн. У 2023 року Наталія Синютка придбала Audi Q8 (2020 року випуску) за 1,5 млн грн. Раніше, із 2022 року, Олег Синютка орендував автомобіль Audi Q8 (2020 року випуску). Наталія Синютка є співвласницею ТзОВ «Івано-Франківськ Авто ЗАЗ-ДЕУ» та акціонеркою франківського ПАТ «Прайд-інвест».

Нагадаємо, що у 2020 році Олег Синютка брав участь у виборах голови Львівської ОТГ, однак програв Андрію Садовому. Після перемоги Зеленського на президентських виборах Олег Синютка одним з перших оголосив про свою відставку з посади голови облдержадміністрації. Синютка у 2006 році обирався депутатом Івано-Франківської облради, а згодом перейшов на роботу до Львова, ставши першим заступником мера Андрія Садового. У грудні 2014 році він став головою ЛОДА і встановив абсолютний рекорд з перебування на цій посаді.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.