Скільки я живу при Садовому?.

Андрій Садовий вчетверте став міським головою Львова

Увечері середи, 25 листопада, Львівська міська ТВК оголосила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ. Андрій Садовий отримав на 62,25% голосів виборців, з таким результатом його зареєстрували міським головою.

Міська ТВК завершила опрацювання протоколів з виборчих дільниць Львівської ОТГ. За результатами голосування, Андрій Садовий отримав 143 466 (62,25%) голосів виборців, за Олега Синютку проголосувало 84 277 (37,75%) мешканців громади, що прийшли на вибори.

Андрій Садовий офіційно розпочав нову каденцію

Нагадаємо, екзит-поли компаній Liberty Report та Fama передбачали, що Садовий отримає майже 63% голосів виборців, а Синютка – близько 37%. Явка під час другого туру виборів голови Львівської ОТГ склала 39%, що більше аніж було у першому турі.