Усмішки Синютки

«Мені вистачає клопотів і без вашого лаврового вінка».

11 січня 2018 року Олег Синютка побив абсолютний рекорд перебування на посаді голови Львівської облдержадміністрації, який раніше належав Петрові Олійнику (голова ЛОДА у 2005-2008 рр.).

Загалом 47-річний Олег Синютка провів на головній посаді Львівщини 1112 днів і, судячи з усього, залишатиметься там ще довго. З цієї нагоди ZAXID.NET підготував добірку найкращих фотографій, які свідчать, що робота голови ЛОДА не така нудна, як може здатися на перший погляд

Олег Синютка на снігоході під час показових навчань з гасіння пожежі та евакуації потерпілих на заводі Fujikura (лютий 2017, фото ЛОДА)

Голова ЛОДА обіймає службову вівчарку під час показових навчань з гасіння пожежі та евакуації потерпілих у лютому 2017 року

Синютка пробує розламати хліб під час відкриття хлібозаводу у Червонограді (травень 2016 року, фото ЛОДА)

Під час відкриття швейної фабрики у Кам'янці-Бузькій Олег Синютка спробував себе у ролі швачки (березень 2017 року, фото ЛОДА)

Олег Синютка вправляється у вирощуванні салату під час відкриття другої черги теплиць компанії «Галіція Грінері» у Буську (квітень 2017 року, фото ЛОДА)

Очільник Львівщини витирає дошку у одному з класів нової школи у селі Гамаліївка, що на Пустомитівщині (серпень 2017 року, фото ЛОДА)

Олег Синютка та перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Мартиненков відвідали шахту «Межирічанська» (квітень 2015 року, фото ЛОДА)

Олег Синютка чухає порося за вушком під час фестивалю «Добрі традиції Галичини» у Львові (травень 2016 року, фото ЛОДА)

У вересні 2016 року на Жовківщині відкрили сімейну міні-ферму, де утримують коней, свиней та корів. Під час відкриття ферми Олег Синютка не відмовив собі у задоволенні погодувати корів (вгорі) і погладити коней (внизу)

Олег Синютка тримає за вуха кроля під час фестивалю «Кращий господар Львівщини 2017» (вересень 2017 року, фото ЛОДА)

Олег Синютка прийшов на тренування бійців АТО зі стрільби з лука перед змаганнями Invictus Games у Торонто (липень 2017 року, фото ЛОДА)

Синютка за кермом раритетного Porsche під час перегонів Leopolis Grand Prix (червень 2016 року, фото ЛОДА)

Під час огляду виконання ремонтних робіт на дорозі Радехів-Червоноград Олег Синютка спробував себе за кермом асфальтного котка (травень 2016 року, фото ЛОДА)

Олег Синютка пояснює першому віце-прем'єрові Степану Кубіву особливості ремонту дороги Львів-Самбір (жовтень 2017 року, фото ЛОДА)

Олег Синютка приміряє жилетку під час відвідин фестивалю професійно-технічної освіти (травень 2016 року, фото ЛОДА)

Під час відкриття нових потужностей ДП «Буський лісгосп» Олег Синютка випробував, як працює нова лісопильна лінія (серпень 2017 року, фото ЛОДА)

Олег Синютка на святкуванні Дня поля на Самбірщині (липень 2017 року, фото ЛОДА)

Синютка провів день з прикордонниками та постріляв з різних видів зброї (травень 2017 року, скріншот з програми «Західний Кордон»)

На День працівника радіо та телебачення голова ЛОДА читав новини на «Дуже радіо» (листопад 2017 року, скріншот з прямої трансляції «Дуже радіо»)

Олег Синютка обнімає маленьку дівчинку, що розплакалася у центрі Львова під час візиту Петра Порошенка (липень 2017 року, скріншот з відео АП)

Очільник Львівщини робить селфі з пластунами під час передачі Вифлеємського вогню (грудень 2016 року, фото ЛОДА)