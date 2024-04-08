Олег Вольський переміг на виборах у 2020 році, як самовисуванець

Міський голова Жовкви Олег Вольський оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець вказав майже мільйонну зарплату та не має у власності жодної нерухомості чи автомобілів.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Олег Вольський отримав 958 тис. грн зарплати, як міський голова Жовкви, ще 262 тис. грн зарплати від комунального підприємства «Жовківське міське виробниче управління житлово-комунального господарства» отримав батько мера Іван Вольський. Також у декларації Олег Вольський вказав пенсію батьків та 1,3 тис. грн зарплати, отриману за сумісництвом у ЛНУ ім. Івана Франка.

Івану Вольському, батькові посадовця, належить квартира (73,7 м2) та гараж (20,6 м2) у Жовкві, а також житловий будинок (86,6 м2) та чотири земельні ділянки у селі Смереків неподалік Жовкви. Ще одна ділянка у цьому селі належить Євгенії Вольській – матері мера.

У власності Олега Вольського немає жодної нерухомості та автомобілів. Батько мера Жовкви Іван Вольський є власником двох авто: Škoda Forman (1994 року випуску) та Audi Q5 (2012 року випуску).

Свої заощадження Олег Вольський зберігає переважно готівкою: шість тисяч доларів та 575 тис. грн.

29-річний волонтер та громадський діяч Олег Вольський переміг на виборах у 2020 році, як самовисуванець, але його кандидатуру підтримали районні осередки партій «Голос», «Варта», УГП, частина «Самопомочі». Раніше Вольський працював у Міністерстві фінансів.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки. Наприклад, дружина керівника Львівської митниці у 2023 році стала співвласницею земельної ділянки біля Буковелю вартістю всього 7300 грн, а дружина головного патрульного Львівщини придбала авто Toyota Prius (2018 року) за 5000 грн.