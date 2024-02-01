Олег Синютка є чинним нардепом від «Європейської солідарності»

Колишній очільник Львівської ОДА, нардеп від «Європейської солідарності» Олег Синютка подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Олег Синютка отримав 513 тис. грн зарплати у Верховній Раді, ще 454 тис. грн нардеп отримав для виконання своїх депутатських повноважень. Дружина нардепа Наталія Синютка задекларувала 1,1 млн грн доходу від підприємницької діяльності та ще 106 тис. грн зарплати у «Львівській політехніці».

Подружжя з дітьми живе у квартирі площею 174,6 м2 у Львові, яка офіційно належить Ганні Тимченко, тещі Олега Синютки. Також Ганна Тимченко дозволила Наталії Синютці користуватись паркомісцем площею 15,5 м2. У власності Олега Синютки немає нерухомості, однак його дружина є співвласницею квартири (44,6 м2) у Івано-Франківську, а також є власницею торгового приміщення (90,4 м2) у цьому місті. У Івано-Франківську Наталія Синютка також має право користуватись маминою нерухомістю – нежитловим приміщенням площею 165,8 м2. Вказане майно Синютка набула раніше, протягом 2021-2022 років нардеп чи його дружина не купували нової нерухомості.

У власності Наталії Синютки є авто Lexus NX200t (2016 року випуску) та Audi Q7 (2017 року випуску). У 2022 році Олег Синютка почав орендувати авто Audi Q8 2020 року випуску. Наталія Синютка є співвласницею ТзОВ «Івано-Франківськ Авто ЗАЗ-ДЕУ» та акціонеркою франківського ПАТ «Прайд-інвест».

Нагадаємо, що у 2020 році Олег Синютка брав участь у виборах голови Львівської ОТГ, однак програв Андрію Садовому. Після перемоги Зеленського на президентських виборах Олег Синютка одним з перших оголосив про свою відставку з посади голови облдержадміністрації. Синютка у 2006 році обирався депутатом Івано-Франківської облради, а згодом перейшов на роботу до Львова, ставши першим заступником мера Андрія Садового. У грудні 2014 році він став головою ЛОДА і встановив абсолютний рекорд з перебування на цій посаді.

Раніше ще кілька нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький.