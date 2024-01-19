Павло Бакунець пройшов у Верховну Раду від «Самопомочі», до цього він був міським головою Яворова

Народник депутат Павло Бакунець, який пройшов у ВР від партії «Самопоміч», подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, за 2022 рік Павло Бакунець задекларував 445 тис. грн доходу у Верховній Раді, ще 254 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 19 тис. грн допомоги при народженні дитини вказала дружина нардепа Вікторія Бакунець.

Павло Бакунець є власником квартири у Яворові на Львівщині (45,9 м2), а Вікторія Бакунець є співвласницею квартири площею 49 м2 у цьому ж місті. Нардеп також задекларував право користуватись ще однією квартирою у Яворові (75 м2), яка належить Марії Мартиник.

У власності Павла Бакунця є авто Мercedes-Benz C220 2001 року випуску, також із березня 2022 року нардеп отримав право безкоштовно користуватись авто Lexus LX 460 2008 року випуску, яке належить Степану Лялюку. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, чоловік з таким ім’ям є підприємцем, що займається розведенням свиней та оптовою торгівлею м’ясом на Яворівщині.

Нагадаємо, що 36-річний Павло Бакунець пройшов у Верховну Раду від «Самопомочі», до цього він був міським головою Яворова. Наприкінці 2022 року нардеп голосував за скандальну реформу містобудування. На посаді мера Яворова відзначився кількома незвичними вчинками – освідченням дівчині під час святкування Дня міста та сплатою боргу військового містечка з власної зарплати.

Раніше ще кілька нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик.