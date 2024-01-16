Ростислав Тістик у 2019 році став народним депутатом, пройшовши у Верховну Раду від партії «Слуга народу»

Народний депутат зі Львова Ростислав Тістик, який входить до фракції «Слуга народу», оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Ростислав Тістик заробив 434 тис. грн у Верховній Раді. Свої заощадження нардеп зберігає готівкою: йдеться про 420 тис. грн, 54 тис. євро та 98,5 тис. доларів.

У власності нардепа є квартира (102 м2) та два паркомісця у Львові, які він придбав ще у 2018 році, також Ростислав Тістик орендує житло у Києві. Протягом 2022 року Ростислав Тістик не купував нового майна. Власного авто народний депутат не має та безоплатно користується батьковим автомобілем Volvo XC60 2016 року випуску.

30-річний Ростислав Тістик у 2019 році став народним депутатом, пройшовши у Верховну Раду від партії «Слуга народу». Під час президентської кампанії він представляв інтереси Володимира Зеленського на Львівщині. До цього Ростислав Тістик не брав участі в політиці, хоча батько і дядько Тістика свого часу були депутатами Львівської міськради і облради, але від націоналістичної партії «Свобода».

Нагадаємо, що раніше ще кілька нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар та Ярослав Юрчишин.