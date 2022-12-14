Нардеп Павло Бакунець та ще кілька обранців зі Львівщини підтримали суперечливі зміни до закону про містобудування

Дев'ятеро народних депутатів зі Львівщини проголосували «за» скандальний законопроект щодо реформування містобудування. Прийнятий закон може бути ветований президентом через суперечливі норми, які стосуються обмеження права місцевих громад контролювати нове будівництво. В основному цей закон підтримали представники фракції «Слуги народу», але не лише вони.

Законопроект №5655 про реформу містобудування в Україні проголосували в другому читанні на засіданні сесії 13 грудня. «За» проголосувало 228 депутатів з 321 присутнього на засідання сесії. Так, законопроект у другому читанні підтримали представники фракції «Слуги народу» (176 депутатів), депутатських груп «Довіра» (12 голосів), «Партія "За майбутнє"» (11 депутатів), «Відновлення України» (11 голосів), «Платформа за життя та мир» (9 голосів), вісім позафракційних депутатів та один нардеп з фракції «Голос».

Серед депутатів, які віддали свої голоси «за» скандальний законопроект, є дев'ятеро обранців зі Львівщини: Андрій Герус, Святослав Юраш, Мар'ян Заблоцький, Ростислав Тістик, Орест Саламаха, Юрій Камельчук (усі з фракції «Слуга народу»), Павло Бакунець (депутатська група «Довіра») та Тарас Батенко (депутатська група «Партія За майбутнє"»).

Редакція ZAXID.NET звернулась до народних депутатів із проханням пояснити мотиви такого голосування. Однак переконливих аргументів, які б засвідчили, що проголосований документ не лобіює інтереси забудовників, а є корисним для громад, депутати надати не змогли.

Андрій Герус у коментарі ZAXID.NET пояснив, що вирішив голосувати «за» законопроект про містобудівну реформу, оскільки його схвалив профільний комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Він сказав, що довіряє думці депутатів з цього комітету, які краще за нього розбираються у темі містобудування.

«Це не моє профільне питання і я орієнтувався на рішення профільного комітету. Я розумію, що цей законопроект спірний і дискусійний, розумію, що потрібна певна дерегуляція, що він не ідеальний. І з того, що я зрозумів після спілкування з деякими депутатами, то була обіцянка, що оскільки він одразу не вступає в силу, до нього будуть внесені зміни і правки для того, щоб його збалансувати», – заявив Андрій Герус.

Ще один нардеп від «Слуг народу» Орест Саламаха вважає, що новий закон допоможе розвитку будівництва в країні.

«Він допоможе розвинути будівництво в Україні. Враховуючи ситуацію, яка склалася у зв'язку з війною, необхідна привабливість для реалізації нових проектів…Ми будуємо Україну і нам потрібно наповнювати бюджет», – заявив Орест Саламаха.

Щодо звернення 38 мерів найбільших міст України, які виступили проти реформи містобудування, нардеп Саламаха сказав, що не вважає його переконливим. «Були такі громади, які була за, і такі, що були проти. 38? Я не можу коментувати цю цифру, але я маю інформацію, що понад 600 громад були "за"», – сказав Орест Саламаха.

Павло Бакунець пообіцяв надати коментар щодо свого голосування пізніше. «Дозвольте я утримаюсь від коментарів. Важка ситуація…З законопроектом. Я подумаю, як правильно вам це охарактеризувати», – сказав він, пообіцявши надати коментар увечері 14 грудня.

З іншими депутатами ZAXID.NET не вдалося оперативно поспілкуватись через відсутність зв'язку чи зайнятість обранців.

Що не так з законом про реформу містобудування?

Ще торік народні депутати проголосували за законопроект №5655 у першому читанні, після чого у нього мали внести низку запропонованих змін. Асоціація міст України кілька разів зверталась до Верховної Ради, відповідальних комітетів через те, що у законопроекті суттєво обмежується роль місцевого самоврядування у контролі над будівництвом. Натомість у прийнятому законі передбачається, що контролювати будівництво зможуть приватні фірми. Це стурбувало представників місцевого самоврядування, які відкрито виступили проти такого обмеження у правах контролю будівництва.

38 мерів великих міст України (Київ, Львів, Дніпро та інші) пропонували перенести розгляд цього питання у другому читанні та внести у нього зміни. Втім на засіданні 13 грудня депутати все ж проголосували за скандальний законопроект.

Одразу після голосування на сайті президента України з'явилась петиція з вимогою ветувати містобудівну реформу і вона за кілька годин набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Якщо президент накладе вето на прийнятий закон, то його зможуть доопрацювати і проголосувати у сесійній залі повторно.