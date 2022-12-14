Петиція до президента Володимира Зеленського із закликом ветувати закон про реформу містобудування набрала понад 25 тис. підписів, необхідних для того, щоб він її розглянув. Станом на ранок середи, 14 грудня, її підписали понад 28340 українців.

Петиція з’явилася на сайті президента 12 грудня – за день до того, як Верховна Рада ухвалила цей закон. Її автор Владислав Проценко пояснив, що нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та пришвидшення будівництв фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництв та документації за цим проектом можуть бути здійснені приватними фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується, йдеться в тексті петиції.

«Якщо закон буде прийнятий більшістю депутатів ВР на наступній сесії, процес хаотичної забудови наших міст і паплюження історичних пам'яток буде пришвидшений», – наголошував Проценко.

Нагадаємо, Верховна Рада ввечері 13 грудня ухвалила скандальний закон про реформу містобудування, проти якого, зокрема, виступала Асоціація міст України. суперечливим моментом у законі стало те, що контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія, яку відтепер зможе створювати сам забудовник. Натомість представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво.

Законопроект викликав негативні відгуки в Асоціації міст України. Мери міст неодноразово закликали депутатів доопрацювати законопроект, адже, на їхню думку, він порушуватиме права як власників земельних ділянок, так і жителів громад. Зокрема, про необхідність обговорення реформи містобудування за участі усіх сторін процесу раніше заявляв мер Львова Андрій Садовий. Він закликав відкласти розгляд законопроекту.

Водночас депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк навпаки наголошувала на тому, що закон дозволить місцевій владі протидіяти хаотичній забудові та незаконному будівництву – аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду.