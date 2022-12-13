Мери найбільших українських міст виступили з відкритим листом, у якому заявили про категоричну незгоду із суперечливим законопроектом №5655, який стосується реформування містобудування в Україні і який має намір розглянути 13 грудня Верховна Рада. Загалом відкрите звернення із засудженням цього законопроекту підписали 38 міських голів, а також очільники селищ і навіть сіл, що входять до Асоціації міст України.

Зокрема, члени Асоціації міст України наводять такі аргументи проти законопроекту №5655 у своєму зверненні:

− законопроект створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, а тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування;

− контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються шляхом заміни їх на моніторинг, який включає в себе лише спостерігання за самовільним будівництвом;

− вводиться будівельна амністія та відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам з місцевого бюджету;

− порушуються права власників земельних ділянок, адже відповідальності за самовільне будівництво не буде;

− ліквідовується можливість громадськості контролювати законність забудови та впливати на незаконні будівництва;

− знищуються досягнення реформи децентралізації, вся галузь централізується та звільняється від реального контролю.

З огляду на ці аргументи, Асоціація міст України просить доопрацювати дискусійний законопроект щодо реформування містобудівної діяльності.

«Наголошуємо на дотриманні прозорих процедур і антикорупційних норм, гарантуванні безпеки мешканців, збереженні досягнень реформи децентралізації в законопроекті та необхідності доопрацювання проекту Закону України №5655 з зазначених вище питань до винесення його на розгляду», – наголошується у зверненні Асоціації міст України.

Це звернення підписали мери 38 українських міст, серед яких міські голови Києва, Дніпра, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода, Луцька, Рівного, Хмельницького тощо.

Нагадаємо, що законопроект №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» депутати ухвалили у першому читанні ще в липні 2021 року. Асоціація міст України уже не впрше просить доопрацювати окремі пункти проекту закону, зокрема, ті, що стосуються введення відповідальності адміністраторів електронної системи за терміни, достовірність та ненадання ними певних послуг. Члени асоціації також просять виключити з проекту положення про приватних містобудівних контролерів.