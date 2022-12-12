Асоціація міст України звернулася до голови комітету питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради Андрія Клочка з проханням доопрацювати скандальний законопроект щодо реформування містобудівної діяльності, в якому обмежуються права місцевого самоврядування щодо впорядкування забудови в місті. Проти цього законопроекту протестують архітектори та муніципальні посадовці.

Йдеться про законопроект №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», який депутати ухвалили у першому читанні ще в липні 2021 року, однак через велику кількість правок він досі перебуває на розгляді профільного комітету.

Асоціація міст просить доопрацювати окремі пункти проекту закону, зокрема, ті, що стосуються введення відповідальності адміністраторів електронної системи за терміни, достовірність та ненадання ними відповідних послуг.

Члени асоціації також просять виключити з проекту положення про приватних містобудівних контролерів, оскільки зараз законопроект передбачає передачу функції держави та місцевого самоврядування підприємницьким структурам.

«Це ставить одних суб'єктів господарювання у привілейоване становище стосовно інших, що суперечить ч. 2 ст. 5 та ч. 4 ст. 13 Конституції України», – йдеться у зверненні Асоціації міст.

Серед інших пропозицій – демонополізація права підпису керівника органу містобудування, створення можливостей для зупинки самовільного будівництва та відповідність нормам проекту Цивільного кодексу.

Нагадаємо, 1 грудня Верховна Рада мала розглянути проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» у другому читанні, однак парламент зняв його з розгляду.