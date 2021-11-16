У вівторок, 16 листопада, у Львові архітектори зібралися на мирний протест проти прийняття законопроекту №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності». Акція розпочалася близько 12:00. Від Будинку архітектора (Порохова вежа) вулицею Володимира Винниченка понад сто учасників пройшли до будівлі Львівської облдержадміністрації, де провели мітинг. Учасники передали свої вимоги голові Львівської облдержадміністрації Максимові Козицькому та голові Львівської облради Ірині Гримак.

Голова Львівської обласної спілки архітекторів Микола Шеремета розповів, що у тексті вимог викладено ставлення архітектурної спільноти до законопроекту. Зокрема, зазначено, що він «фактично вбиває справжню реформу містобудування, є спробою демонтажу системи самоврядування в державі, згортанням європейської політики децентралізації, є узаконенням нових корупційних схем, спробою нищення ролі архітектора в суспільстві, бо передає надто великі права від суспільства найбільш крупним (олігархічним, монопольним) забудовникам в державі».

Фото Миколи Шеремети

Акція відбулася з дотриманням карантинних вимог.

Всеукраїнська акція «Архітектори за справжню реформу містобудування» у вівторок, 16 листопада, відбувається у всіх регіональних центрах України. Її організували Національна спілка архітекторів України разом із Архітектурною палатою сертифікованих архітекторів України.

Спільнота архітекторів готова зібратися на акцію у Києві, коли законопроект буде винесено на розгляд Верховної Ради у другому читанні.

Чому протестують архітектори?

На думку деяких експертів, законопроект №5655 руйнує існуючу систему містобудування, натомість створює нову централізовану систему, яка на чолі з Мінрегіонбудом працюватиме в інтересах забудовників.

Серед іншого, архітектори відзначають дві найбільші проблеми, які існують зараз, і які, на їхню думку, цей закон не врегульовує, а ще більше поглиблює. Зокрема, йдеться про незалученість людей і громад до прийняття рішень, а також розбалансування всієї системи на користь забудовника. Адже, згідно із запропонованим законопроектом, забудовникам надаються великі можливості, а їхня відповідальність є незначною.

Окрім того, за словами організаторів, сьогоднішній протест відбувся ще й тому, що запропонований законопроект нівелює будь-яку роль архітектора в містобудівному процесі. У зверненні, яке сьогодні вручили головам ЛОДА та ЛОР зазначено, що законопроект №5655 містить великі корупційні ризики та загрожує реформі децентралізації в Україні.

Організатори протесту вважають, що законопроект загрожує реформі децентралізації, тому що:

Згідно із законопроектом, проведення та забезпечення містобудівного контролю буде відбуватися за рахунок і в інтересах крупних забудовників, а не органів місцевого самоврядування та місцевих громад в цілому;

Усі важелі впливу на всіх ланках процесу будівництва централізуються і передаються Мінрегіонбуду;

Доступ до державних контролюючих органів громадянам та органам місцевого самоврядування буде закритим, пересічні громадяни чи громадські організації взагалі не можуть виступати ініціаторами перевірок містобудування, адже за містобудівний нагляд буде відповідати Мінрегіон;

Штрафи за порушення містобудівного законодавства щодо об’єктів, які будуються на території громади, згідно положень законопроекту №5655, мають йти до державного бюджету. Натомість представники органів місцевого самоврядування наполягають, що ці штрафи мають бути 100% зараховані до бюджетів територіальних громад, де відбулося порушення;

Демонтаж балансу системи стримувань і противаг, коли громадяни фактично позбавляються будь-якого впливу на те, що будується в їхніх містах.

Також архітектурну організацію хочуть позбавити прав щодо видачі та позбавлення сертифікатів архітекторів. Ці функції хочуть передати під контроль Мінрегіонбуду.

Також у законопроекті передбачене створення нового контролюючого органу Містобудівної палати. Натомість, нова структура ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування), яка замінила ДАБІ (Державну архітектурно-будівельну інспекцію), фактично не має повноважень, аби впливати на забудовників. Нагадаємо, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) повністю припинила роботу 15 вересня. Її повноваження уряд передав Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Координатор львівської акції - голова обласної спілки архітекторів Микола Шеремета

Проте, за словами Миколи Шеремети, найбільше архітектурну спільноту обурило те, що цим проектом закону професію архітектора хочуть дискримінувати, а значення архітектора знівелювати, надавши йому мінімум прав.

«Нівелюється авторське право архітектора, особливо на об’єктах із бюджетними замовленнями. Чомусь вирішили, що архітектор не буде автором свого проекту, який йде на реалізацію якоїсь державної програми. Він буде позбавлений авторського права. Це буде спекуляція щодо виконання проекту, бо не можна буде контролювати будівництво. Також без згоди архітектора можна буде вносити якісь зміни в проект», – зазначив Микола Шеремета.

Він пояснив, що вже зараз у тестовому режимі в Єдиній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) передбачено, що можна вибрати авторство проекту за архітектором або за замовником. Це, на думку Миколи Шеремети, є неприпустимим.

«Архітекторів позбавляють авторського права, що суперечить закону України про авторські та суміжні права. Також позбавляють права проведення авторського нагляду над проектом, щоби він не був спотворений. Згідно з положеннями цього закону, більше повноважень отримує інвестор, забудовник, а роль архітектора нівелюється. Архітектурна палата на чолі з Олегом Пікущенком та Анною Кирій пропонували багато правок, щоби було враховано побажання архітектурної спільноти, але не було ніякого діалогу, закон йшов своїм ходом. І тільки зараз, коли ми анонсували акцію протесту, було розпочато якісь перемовини. Зокрема, ми дуже сподіваємося, що з законопроекту буде вилучено положення про містобудівну палату», – зазначив Микола Шеремета.

Архітекторка, власниця проектного бюро, заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій, яка зокрема й працювала над внесенням правок до законопроекту, вважає неприпустимим, що з закону про архітектурну діяльність викреслили саме поняття архітектор.

Архітекторка, заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій (фото Інтерфаксу)

«Ну, як так може бути? Усіх назвали розробниками проектної документації, архітекторів прирівняли до інженерів, зробили положення законопроекту таким чином, що будь-яка будівля в Україні може проектуватися без архітектора взагалі. При цьому, архітекторам надали ще більшу відповідальність: це адміністративна відповідальність, величезні штрафи, у них можуть забирати сертифікати, але вони є дуже обмежені в правах. До прикладу, в Європі архітектор може зупинити будівництво, якщо воно ведеться не за проектом», – зазначає Анна Кирій.

Окрім того, за її словами, інтереси міст та громад в цьому законопроекті дискриміновані ще більше, ніж інтереси архітекторів.

Що передувало всеукраїнській акції протесту архітекторів?

Проект закону України №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» був розроблений та поданий на розгляд Верховної Ради у червні цього року. Ініціаторами є депутатка, очільниця партії «Слуга народу» і голова координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування Олена Шуляк, а також депутати Андрій Клочко, Руслан Стефанчук та група інших народних депутатів.

1 липня законопроект було прийнято у першому читанні. За нього проголосували 309 депутатів.

Багато статей законопроекту викликали обурення та критику. Зокрема свої негативні висновки щодо законопроекту №5655 надали такі інституції:

Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК

Національна спілка архітекторів України – НСАУ

Архітектурна Палата НСАУ;

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України;

Міністерство культури та інформаційної політики України;

Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції»;

Органи місцевого самоврядування (Асоціація міст та Асоціація ОТГ направила до ВРУ та Мінрегіонбуду відповідні листи).

До законопроекту було подано понад 2,7 тис. поправок. Але попри це, автори законопроекту заявили, що вже у листопаді його планують винести на голосування в другому читанні.

13 жовтня Архітектурна палата НСАУ опублікувала висновок Національномго агентства з питань запобігання корупції щодо законопроекту 5655, де зазначено, що проект закону «містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання».

Що кажуть автори законопректу та Мінрегіон

У пояснювальній записці до проекту закону, зазначено, що він «спрямований на комплексне реформування сфери містобудування, що дозволить запровадити концептуально нову прогресивну модель державного управління у галузі». А також вказано, що це – перший етап реформи. Далі заплановано внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення персональної відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Також автори зазначають, що «прийняття проекту закону створить підґрунтя для усунення корупційних ризиків у сфері містобудівної діяльності, сприятиме покращенню інвестиційного клімату та вплине на розвиток будівництва в цілому».

Запропоновані законопроектом зміни стосуються:

мінімізації паперового документообігу між суб’єктами містобудування;

цифровізації процесів та реєстраційних процедур у будівництві;

розмежування містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду у сфері містобудівної діяльності;

посилення ролі органів місцевого самоврядування – зокрема, вони отримають розширені повноваження за контролем об’єктів будівництва, які будуються самочинно;

визначення учасників будівництва, їх прав та обов’язків, а також відповідальності кожного з них тощо.

Зазначимо, що у кінці жовтня заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська повідомляла, що законопроект №5655 є одним із ключових у реформі містобудування.

«Реформа містобудування базується на трьох ключових принципах: цифровізація, жорсткий контроль за незаконними забудовами та підвищення відповідальності за порушення у будівельній сфері всіх учасників процесу. Також триває робота над осучасненням державних будівельних норм. Водночас— документ наразі готується до другого читання у Верховній Раді. Триває внесення поправок, які дозволять отримати максимально якісний документ», – зазначала Наталія Козловська.

Також вона повідомила, що фахівці НАЗК надали рекомендації щодо вдосконалення законопроекту. Зазначимо, що раніше, НАЗК зазначало, що проект закону «містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання».