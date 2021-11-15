Партію «Слуга народу» замість Олександра Корнієнка очолила Олена Шуляк
Олена Шуляк потрапила до Верховної Ради під №13 у виборчому списку «Слуги народу»
Заступниця голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Олена Шуляк очолила партію «Слуга народу». Вона змінила на цій посаді Олександра Корнієнка, який після обрання першим заступником голови Верховної Ради пішов з посади голови партії.
За словами речниці партії Юлії Палійчук, Таке рішення ухвалив партійний з'їзд у понеділок, 15 листопада. За словами Палійчук, кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду.
«Громадське» з посиланням на свої джерела раніше повідомляло, що на призначенні Олени Шуляк головою партії «Слуга народу» наполягали в Офісі президента.
Попередній голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко, який очолив партію в листопаді 2019 року, пішов у відставку в листопаді 2021 року після того, як його обрали першим заступником голови Верховної Ради. За словами Корнієнка, він хоче зосередити свою діяльність на реформі парламенту.
Хто така Олена Шуляк
45-річна Олена Шуляк стала народною депутаткою внаслідок дострокових парламентських виборів. Вона була 13-ю у виборчому списку партії «Слуга народу». Є заступницею голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очолює Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування при президентові України. За освітою – магістр з бізнес-адміністрування, сертифікований аудитор (з 1999 р.).
В минулому Олена Шуляк була топ-менеджеркою у девелопменті та будівництві, віце-президенткою з фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents’ Organization, керувала Наглядовою радою Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community), екс-членкиня правління Офісу ефективного регулювання (BRDO), екс-підприємиця, співзасновниця Спілки українських підприємців (СУП).