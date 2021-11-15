Заступниця голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Олена Шуляк очолила партію «Слуга народу». Вона змінила на цій посаді Олександра Корнієнка, який після обрання першим заступником голови Верховної Ради пішов з посади голови партії.

За словами речниці партії Юлії Палійчук, Таке рішення ухвалив партійний з'їзд у понеділок, 15 листопада. За словами Палійчук, кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду.

«Громадське» з посиланням на свої джерела раніше повідомляло, що на призначенні Олени Шуляк головою партії «Слуга народу» наполягали в Офісі президента.

Попередній голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко, який очолив партію в листопаді 2019 року, пішов у відставку в листопаді 2021 року після того, як його обрали першим заступником голови Верховної Ради. За словами Корнієнка, він хоче зосередити свою діяльність на реформі парламенту.

Хто така Олена Шуляк

45-річна Олена Шуляк стала народною депутаткою внаслідок дострокових парламентських виборів. Вона була 13-ю у виборчому списку партії «Слуга народу». Є заступницею голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очолює Координаційну раду з вирішення проблемних питань у сфері містобудування при президентові України. За освітою – магістр з бізнес-адміністрування, сертифікований аудитор (з 1999 р.).

В минулому Олена Шуляк була топ-менеджеркою у девелопменті та будівництві, віце-президенткою з фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents’ Organization, керувала Наглядовою радою Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community), екс-членкиня правління Офісу ефективного регулювання (BRDO), екс-підприємиця, співзасновниця Спілки українських підприємців (СУП).