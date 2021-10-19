Олександр Корнієнко – перший віце-спікер парламенту

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 19 жовтня, обрала лідера партії «Слуга народу» і першого заступника голови парламентської фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту. За його призначення на цю посаду проголосували 256 народних депутатів.

Окрім Корнієнка, на цю посаду також претендувала народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина.

Посада першого віце-спікера стала вакантною після того, як Руслан Стефанчук, який обіймав її з 29 серпня 2019 року, 8 жовтня став головою Верховної Ради.

Хто такий Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко – народний депутат від президентської партії «Слуга народу». Він також є головою цієї партії й першим заступником її фракції у Верховній Раді.

Корнієнко народився 12 травня 1984 року в Києві. Здобув освіту в Національному технічному університеті України «КПІ», навчався у Вісбаденській академії психотерапії(Німеччина). Прес-служба «Слуги народу» пише, що він – бізнес-тренер, консультант із розвитку, громадський діяч. Під час президентської кампанії Володимира Зеленського координував волонтерський проект «ЗеКоманда».

До Верховної Ради потрапив за списками «Слуги народу» на дострокових парламентських виборах, які відбулися в липні 2019 року.