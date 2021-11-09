Сергій Кострійчук є уродженцем Вінницької області

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука від «Слуги народу» на місце Ірини Верещук, яка стала міністеркою з питань реінтеграції окупованих територій. Про це прес-служба ЦВК повідомила у вівторок, 9 листопада.

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«Ірина Верещук стала віце-прем'єр-міністеркою – міністеркою реінтеграції тимчасово окупованих територій. Через дострокове припинення її повноважень (як народного депутата) Комісія визнала обраним іншого депутата. На позачергових виборах 21 липня 2019 р. Сергій Кострійчук був під №140 у виборчому списку партії “Слуга народу”», – йдеться в повідомленні.

За інформацією «Української правди», Кострійчук у команді СН з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член вищої ради партії, у 2021 – став головою контрольно-ревізійної комісії.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Кострійчук народився у 1985 році. Має вищу освіту і на час реєстрації у списку партії був безробітним і безпартійним. Проживав у смт Теплик Теплицького району Вінницької області.

Як повідомляв ZAXID.NET, Верховна Рада 4 листопада призначила на той час народну депутатку від «Слуги народу» Ірину Верещук міністеркою з питань реінтеграції окупованих територій. Одразу після обрання на міністерську посаду, Верещук склала депутатські повноваження.