Ірина Верещук дотепер міністерських посад не обіймала

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 листопада, призначила народну депутатку від «Слуги народу» Ірину Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На цій посаді вона змінила Олексія Резнікова, який став міністром оборони.

За призначення Ірини Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій проголосували 260 депутатів. Її кандидатуру на цю посаду вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль за поданням депутатів від найбільшої парламентської фракції «Слуга народу».

Також Верещук склала депутатський мандат. Складання депутатських повноважень підтримали 318 депутатів.

Під час представлення вона назвала своїми пріоритетами аудит міністерства на предмет виконання указів президента, рішень РНБО та інших програм, а також створення при міністерстві громадської та експертної рад. Крім того, серед пріоритетів Верещук є фінансування проектів, пов’язаних з реінтеграцією, а також створення до кінця року Українського Національного центру розбудови миру, який збиратиме доказову базу порушень прав, пов'язаних із тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації. Також Верещук заявила, що братиме участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після голосування Верещук склала присягу члена Кабінету міністрів.

Хто така Ірина Верещук

Ірина Верещук народилася у містечку Рава-Руська Львівської області. Їй 41 рік. В період з листопада 2010 до лютого 2015 року була міською головою Рави-Руської, до того, з червня до жовтня 2010 року, працювала Заступницею голови Жовківської райадміністрації з гуманітарних питань та зовнішньої політики.

З 1997 до 2002 навчалася у Військовому інституті при Львівській політехніці, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна інформація» (спеціаліст з міжнародної інформації, референт-перекладач, офіцер військового управління тактичного рівня).

2002-2006 навчалася на правничому факультеті Львівського університету ім. Франка за спеціальністю «правознавство».

З 2011 року навчалася в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, який закінчила з відзнакою.

11 листопада 2015 року захистила дисертацію на тему: «Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України» (за прикладом проведення реформ у Польщі) та отримала ступінь кандидата наук з державного управління.

До Верховної Ради потрапила в липні 2019 року внаслідок дострокових парламентських виборів. Була членкинею парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки й очолювала підкомітет з державної безпеки та оборони.