Міністерством оборони з 4 листопада керує Олексій Резніков

Верховна Рада на засіданні в четвер, 4 листопада, призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. До 3 листопада він був міністром з питань реінтеграції окупованих територій.

За призначення Резнікова міністром оборони проголосували 273 народні депутати. Одразу після голосування він склав присягу члена Кабінету міністрів на вірність українському народу.

Кандидатуру майбутнього міністра у парламенті представляв президент України Володимир Зеленський.

Коментуючи відставку попереднього міністра оборони Андрія Тарана, президент заявив, що міністрам, як і військовим на фронті, потрібна ротація. За словами Зеленського, Таран віддався роботі на 100%.

Під час свого представлення Резніков пообіцяв, що одним з його пріоритетів на посаді міністра оборони буде грошове забезпечення військовослужбовців. Водночас першим його кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів і документообігу.

Що відомо про Олексія Резнікова

Олексій Резніков народився у Львові. Йому – 55 років. За професією Резніков – адвокат. В 1994 році він отримав свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю.

Політичну кар’єру Резніков розпочав у 2008 році, будучи депутатом Київської міської ради. У 2014 році Резнікова обрали заступником міського голови Києва – секретарем Київської міської ради.

Також Резніков працював у Київській міській державній адміністрації, відповідав за організацію проведення в Києві «Євробачення» (2017) і фіналу Ліги чемпіонів (2018).

4 березня 2020 року Резніков став віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 1 листопада Резніков подав у відставку, а 3 листопада Верховна Рада цю заяву задовольнила.

Крім того, Резніков входив до української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак після відставки з попередньої посади він заявив, що більше не братиме участі у засіданнях ТКГ. Водночас він додав, що готовий повернутися до делегації, якщо цього захоче президент.